"Смотрящому" за Києвом Комарницькому відписали частку в готелі "Дніпро" – ЗМІ

У приватизованому готелі "Дніпро" 10% відписали структурам "нового наглядача" за Києвом Дениса Комарницького.

Про це повідомляє "Олігарх". Як відомо, покупцем готелю стало ТОВ "Смартленд". Воно купило готель за 1,111 млрд грн. Достовірної інформації про покупців у публічному просторі немає досі. За даними розслідування OBOZREVATEL, покупця (компанію "Смартленд") пов'язують бізнес-контакти з російськими олігархами.

Згідно з даними Єдиного держреєстру юросіб, "Смартленд" зареєстровано 2013 року, засновниками є ТОВ "Айс таун" (82.29%) і Максим Терещук (17,71%), який також вказаний її директором. Власником "Айс таун" зазначено Олексія Ігуніна.

Комарницькому відписали частку в готелі "Дніпро" "Олігарх"

За даними видання, на початку грудня до складу засновників "Айс таун" увійшла КУА "Дельта плюс", 100% капіталу якої через ТОВ "Нікос-лайн" оформлені на киянина Олександра Шестакова.

"Дельта плюс" згадують у розслідуванні Нацполіції за 2019 рік. Стверджується, що через неї проходить реалізація об'єктів нерухомості (майнових прав) фізичним особам низки об'єктів нерухомості ТОВ "Варда Спецбуд Монтаж".

"Варда" стала відома на всю країну цього літа, після того як нардеп (колишній "слуга народу", зараз позафракційний) Гео Лерос заявив, що передав у НАБУ і Bihus.info копії документів з комп'ютера ексдепутата Київради Дениса Комарницького.

Тоді ж опублікували список з трьох десятків компаній, навпроти більшості з яких була відмітка "наші", серед них і "Варда Спецбуд Монтаж" (її особисті підряди на тендерах Києва майже два мільярди гривень).

Комарницького називають новим смотрящим за Києвом, який, після виборів президента 2019 року, посунув з цієї позиції Вадима Столара.

"Тому передача 10%-ої частки готелю "Дніпро", яку вже збираються переробити під казино, тим, хто керує містом і добре розбирається в шоу-бізнесі, виглядає логічною і виправданою", – пише видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Як уже неодноразово писав OBOZREVATEL, російські підприємці дуже зацікавлені у виході на український ринок азартних ігор, який зовсім скоро стане легальним. У самому законі про легалізацію, який розробив скандальний бізнесмен Борис Баум, заклали певні преференції для росіян.

Є загроза, що замість обіцяного центру для кіберспортсменів у готелі "Дніпро" створять найбільше казино, гроші від якого будуть розподілятися між реальними закордонними бенефіціарами.

16 грудня нові власники "Дніпра" подали заявку і почали реєстрацію торгової марки "Dnipro Casino".

З одного боку, новий закон дозволяє відкривати казино в готелях. З іншого ж – якщо в "Дніпрі" дійсно можна буде грати в азартні ігри, то виникає логічне запитання: навіщо прикриватися комп'ютерними іграми, якщо плануєте заробляти на казино.