"Смотрящий" за казино від Офісу президента: чим відомий скандальний Борис Баум – BIHUS

Контроль над гральним бізнесом в Україні збиралися віддати особі, пов'язаній із Офісом президента та Росією – бізнесменові Борису Бауму.

Як з'ясували журналісти BIHUS.info, він регулярно брав участь в обговоренні законопроєкту та його розробленні, хоча не є ні депутатом, ні представником бізнесу, ні громадським діячем.

Незважаючи на це, Офіс президента без конкурсу віддав йому контроль над усім гральним бізнесом України. Так, усі повноваження щодо ринку азарту мали відійти одній структурі – Комісії з розвитку та регулювання азартних ігор. Її створять з нуля, новий орган вирішуватиме питання видання ліцензій, перевірок, санкцій та іншого.

"Вперше після затвердження відкритих конкурсів у нас може з'явитися квазіпроцедура, коли керівництво держорганів пропонує група нардепів. А все це формально погоджує Кабмін. До того ж людина, яка працювала над законопроєктом, не приховує, що сама хоче очолити установу. Водночас не приховує, що має мандат від Офісу президента", – зауважили журналісти.

Раніше повідомлялося, що законопроєкт про азартні ігри спричинив побоювання серед учасників ринку – у запропонованій редакції він допоможе примножити капітал лише окремих. До того ж його повертали до фінансового комітету Ради, членів якого запідозрили у корупції та відправили проходити поліграф.

Зазначимо, що цей документ не тільки узаконить казино й зали з ігровими автоматами, а й встановить правила роботи бетинг-компаній (ставки на певні події, коливання, підсумки спортивних заходів тощо). Якщо законопроєкт Кабміну ухвалять у такому вигляді, вже незабаром ринок азартних послуг в Україні може дістатися кільком монополістам.

Кому точно сподобаються нові умови, то це російським бетинг-компаніям. Проявила свою активність "Ліга Ставок" (РФ) – вона орендує офіси в Києві. Ще одна російська фірма вже отримала український домен.

Як йдеться в розслідуванні BIHUS.info, заступника керівника ОП Кирила Тимошенка з Баумом познайомив Давид Арахамія, якого Володимир Зеленський публічно називав відповідальним за ухвалення закону про гральний бізнес. З'ясувалося, що Баум був сусідом Арахамії. А запросили опального бізнесмена, тому що той мав досвід управління казино, а ще ніхто, за словами Тимошенка, не хотів займатися цим питанням.

Борис Баум

У Баума паспорти декількох держав, зокрема Латвії та України. Бізнесмен розказав, що українське громадянство він отримав тільки цього року. Проте, як з’ясувалося згодом, латвійського підданства так і не позбувся.

"Треба нагадати Борису Бауму, що подвійне громадянство в Україні заборонене, навіть для президентських улюбленців", – зауважили автори.

Як йдеться в розслідуванні, 10 років він був серед топменеджерів російсько-української бізнес-групи VS Energy (в Україні володіє декількома обленерго, готелями Premier Palace та іншими).

Також Баум входить до наглядової ради Нікопольського заводу феросплавів, володів кіпрською фірмою, яку ЗМІ пов'язували з російською лотереєю, але називав її неактивною. Журналістам розповідав, що живе в Україні вже 15 років, виховує п'ятьох дітей.

Особливої уваги заслуговує робота Баума генеральним директором телеканалу RTVI у Нью Йорку, з огляду на те, що цей ресурс фінансується за кошти бюджету РФ, є пропагандистським і підконтрольним спецслужбам РФ.

Зазначимо, що днями спалахнув скандал навколо постачання в Україну з Китаю гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом. Один з двох фондів, які за сприяння ОПУ збирали гроші меценатів для боротьби з епідемією, належить Борису Бауму. За даними YouControl, саме він очолив благодійний фонд "Прайм" у розпал пандемії – 5 квітня, а вже наступного дня став його кінцевим бенефіціаром.

Офіс президента звинуватили в тому, що він не надав прозору звітність про закупівлю обладнання та засобів захисту, не показав перелік меценатів і бізнесменів, які були залучені до цього процесу. У відповідь Тимошенко опублікував "оперативний звіт" із окремими цифрами, які стосувалися боротьби з пандемією в Україні.

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