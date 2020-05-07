"Смотрящий" за казино від Офісу президента: чим відомий скандальний Борис Баум – BIHUS
Контроль над гральним бізнесом в Україні збиралися віддати особі, пов'язаній із Офісом президента та Росією – бізнесменові Борису Бауму.
Як з'ясували журналісти BIHUS.info, він регулярно брав участь в обговоренні законопроєкту та його розробленні, хоча не є ні депутатом, ні представником бізнесу, ні громадським діячем.
Незважаючи на це, Офіс президента без конкурсу віддав йому контроль над усім гральним бізнесом України. Так, усі повноваження щодо ринку азарту мали відійти одній структурі – Комісії з розвитку та регулювання азартних ігор. Її створять з нуля, новий орган вирішуватиме питання видання ліцензій, перевірок, санкцій та іншого.
"Вперше після затвердження відкритих конкурсів у нас може з'явитися квазіпроцедура, коли керівництво держорганів пропонує група нардепів. А все це формально погоджує Кабмін. До того ж людина, яка працювала над законопроєктом, не приховує, що сама хоче очолити установу. Водночас не приховує, що має мандат від Офісу президента", – зауважили журналісти.
Раніше повідомлялося, що законопроєкт про азартні ігри спричинив побоювання серед учасників ринку – у запропонованій редакції він допоможе примножити капітал лише окремих. До того ж його повертали до фінансового комітету Ради, членів якого запідозрили у корупції та відправили проходити поліграф.
Зазначимо, що цей документ не тільки узаконить казино й зали з ігровими автоматами, а й встановить правила роботи бетинг-компаній (ставки на певні події, коливання, підсумки спортивних заходів тощо). Якщо законопроєкт Кабміну ухвалять у такому вигляді, вже незабаром ринок азартних послуг в Україні може дістатися кільком монополістам.
Кому точно сподобаються нові умови, то це російським бетинг-компаніям. Проявила свою активність "Ліга Ставок" (РФ) – вона орендує офіси в Києві. Ще одна російська фірма вже отримала український домен.
Як йдеться в розслідуванні BIHUS.info, заступника керівника ОП Кирила Тимошенка з Баумом познайомив Давид Арахамія, якого Володимир Зеленський публічно називав відповідальним за ухвалення закону про гральний бізнес. З'ясувалося, що Баум був сусідом Арахамії. А запросили опального бізнесмена, тому що той мав досвід управління казино, а ще ніхто, за словами Тимошенка, не хотів займатися цим питанням.
У Баума паспорти декількох держав, зокрема Латвії та України. Бізнесмен розказав, що українське громадянство він отримав тільки цього року. Проте, як з’ясувалося згодом, латвійського підданства так і не позбувся.
"Треба нагадати Борису Бауму, що подвійне громадянство в Україні заборонене, навіть для президентських улюбленців", – зауважили автори.
Як йдеться в розслідуванні, 10 років він був серед топменеджерів російсько-української бізнес-групи VS Energy (в Україні володіє декількома обленерго, готелями Premier Palace та іншими).
Також Баум входить до наглядової ради Нікопольського заводу феросплавів, володів кіпрською фірмою, яку ЗМІ пов'язували з російською лотереєю, але називав її неактивною. Журналістам розповідав, що живе в Україні вже 15 років, виховує п'ятьох дітей.
Особливої уваги заслуговує робота Баума генеральним директором телеканалу RTVI у Нью Йорку, з огляду на те, що цей ресурс фінансується за кошти бюджету РФ, є пропагандистським і підконтрольним спецслужбам РФ.
Зазначимо, що днями спалахнув скандал навколо постачання в Україну з Китаю гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом. Один з двох фондів, які за сприяння ОПУ збирали гроші меценатів для боротьби з епідемією, належить Борису Бауму. За даними YouControl, саме він очолив благодійний фонд "Прайм" у розпал пандемії – 5 квітня, а вже наступного дня став його кінцевим бенефіціаром.
Офіс президента звинуватили в тому, що він не надав прозору звітність про закупівлю обладнання та засобів захисту, не показав перелік меценатів і бізнесменів, які були залучені до цього процесу. У відповідь Тимошенко опублікував "оперативний звіт" із окремими цифрами, які стосувалися боротьби з пандемією в Україні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
журналісти дізналися, що керівництво ОПУ в розпал карантину займається контрабандою товарів медичного та іншого обладнання на чартерних рейсах із Китаю.
Операція отримала назву "Баум" – на честь бізнесмена Бориса Баума, претендента на посаду голови нової Комісії з регулювання азартних ігор в Україні. Саме він стоїть за цими схемами разом із Кирилом Тимошенком, заступником голови Офісу президента України.
Пізніше журналістка Світлана Крюкова повідомила, що Баум отримав українське громадянство завдяки Тимошенку.
У мережі опубліковані документи про гуманітарні рейси з Китаю в Україну, частина товарів у яких виявилася комерційного призначення. Але таке перевезення не може здійснюватися дипломатичними каналами.
Публікації про спекулятивні угоди Офісу президента, на нашу думку, стали причиною найбільшої в історії OBOZREVATEL DDoS-атаки на нашу редакцію.
У розпал атаки новоспечений власник українського паспорта Баум написав повідомлення та переказав "вітання" голові редакційної ради OBOZREVATEL Михайлу Бродському. Це можна сприйняти як його розправу за публікацію викривальних матеріалів.
Що стосується Кирила Тимошенка, то про його причетність заявив і альтернативний Telegram-канал "Темний лицар". На кібератаки заступник голови ОПУ нібито витратив особисті гроші.
2 травня кіберполіція України прийняла заяву редакції про найсильнішу хакерську атаку за весь час існування видання.
4 травня на закритій зустрічі зі ЗМІ Тимошенко виправдав Баума, заявивши, що він належить до групи людей при ОПУ, що бореться з епідемією COVID-19 в Україні. Російський бізнесмен нібито працює на волонтерських засадах.