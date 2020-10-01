"Смотрящий" за гральним бізнесом Баум отримав кабінет в Офісі президента. Відео

Російський бізнесмен Борис Баум, якого можуть назначити керівником Комісії з нагляду за гральним бізнесом в Україні, отримав власний кабінет у Офісі президента.

"Це 350-й кабінет в ОП, він закріплений за Борисом Баумом, який є помічником Кирила Тимошенка", – повідомив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Мотовиловець у коментарі "Радіо Свобода".

У кабінеті Баума проводилися зустрічі, які стали предметом кримінальних розглядів Національного антикорупційного бюро.

Зокрема, до НАБУ звернувся аграрний бізнесмен Олег Дмитренко із заявою щодо можливого вчинення злочину нардепом від "Слуги народу" Павлом Халімоном.

Дмитренко повідомив, що записував на диктофон телефонні розмови та зустрічі з депутатом та його довіреною особою – іншим підприємцем Сергієм Селютіним. Ці записи свідчать про те, що Халімон і Селютін нібито пропонували йому вирішення проблем з правоохоронцями та сприятливі умови для ведення бізнесу у Чернігівській області в обмін на 40 мільйонів гривень.

Сам Халімон у коментарі журналістам факт зустрічей підтвердив, але заявив, що грошей не вимагав.

Нагадаємо, що ще в лютому 2020 року журналісти повідомляли, що керівництво гральним бізнесом в Україні збиралися віддати людині, пов'язаній з Офісом президента і Росією – Бауму.

За даними ЗМІ, він регулярно брав участь в обговоренні законопроєкту про гральний бізнес і навіть брав участь у його розробці, хоча не є ні депутатом, ні представником бізнесу, ні громадським діячем.

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