"Смотрящий" за гральним бізнесом Баум отримав кабінет в Офісі президента. Відео
Баума можуть назначити керівником Комісії з нагляду за гральним бізнесом в Україні
Російський бізнесмен отримав 350-й кабінет в ОП
У кабінеті Баума проводилися зустрічі, які стали предметом кримінальних розглядів НАБУ
Російський бізнесмен Борис Баум, якого можуть назначити керівником Комісії з нагляду за гральним бізнесом в Україні, отримав власний кабінет у Офісі президента.
"Це 350-й кабінет в ОП, він закріплений за Борисом Баумом, який є помічником Кирила Тимошенка", – повідомив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Мотовиловець у коментарі "Радіо Свобода".
У кабінеті Баума проводилися зустрічі, які стали предметом кримінальних розглядів Національного антикорупційного бюро.
Зокрема, до НАБУ звернувся аграрний бізнесмен Олег Дмитренко із заявою щодо можливого вчинення злочину нардепом від "Слуги народу" Павлом Халімоном.
Дмитренко повідомив, що записував на диктофон телефонні розмови та зустрічі з депутатом та його довіреною особою – іншим підприємцем Сергієм Селютіним. Ці записи свідчать про те, що Халімон і Селютін нібито пропонували йому вирішення проблем з правоохоронцями та сприятливі умови для ведення бізнесу у Чернігівській області в обмін на 40 мільйонів гривень.
Сам Халімон у коментарі журналістам факт зустрічей підтвердив, але заявив, що грошей не вимагав.
Нагадаємо, що ще в лютому 2020 року журналісти повідомляли, що керівництво гральним бізнесом в Україні збиралися віддати людині, пов'язаній з Офісом президента і Росією – Бауму.
За даними ЗМІ, він регулярно брав участь в обговоренні законопроєкту про гральний бізнес і навіть брав участь у його розробці, хоча не є ні депутатом, ні представником бізнесу, ні громадським діячем.
Комісія з розвитку та регулювання азартних ігор – новий державний орган, який вирішуватиме питання видачі ліцензій, перевірок, санкцій щодо казино, а також отримуватиме від них фінансову звітність.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналісти дізналися, що керівництво ОПУ в розпал карантину займається контрабандою товарів медичного та іншого обладнання на чартерних рейсах із Китаю.
Операція отримала назву "Баум" – на честь бізнесмена Бориса Баума, претендента на посаду голови нової Комісії з регулювання азартних ігор в Україні. Саме він стоїть за цими схемами разом із Кирилом Тимошенком, заступником голови Офісу президента України.
Пізніше журналістка Світлана Крюкова повідомила, що Баум отримав українське громадянство завдяки Тимошенку.
У мережі опубліковані документи про гуманітарні рейси з Китаю в Україну, частина товарів у яких виявилася комерційного призначення. Але таке перевезення не може здійснюватися дипломатичними каналами.
Публікації про спекулятивні угоди Офісу президента, на нашу думку, стали причиною найбільшої в історії OBOZREVATEL DDoS-атаки на нашу редакцію.
У розпал атаки новоспечений власник українського паспорта Баум написав повідомлення та переказав "вітання" голові редакційної ради OBOZREVATEL Михайлу Бродському. Це можна сприйняти як його розправу за публікацію викривальних матеріалів.
Що стосується Кирила Тимошенка, то про його причетність заявив і альтернативний Telegram-канал "Темний лицар". На кібератаки заступник голови ОПУ нібито витратив особисті гроші.
2 травня кіберполіція України прийняла заяву редакції про найсильнішу хакерську атаку за весь час існування видання.
4 травня на закритій зустрічі зі ЗМІ Тимошенко виправдав Баума, заявивши, що він належить до групи людей при ОПУ, що бореться з епідемією COVID-19 в Україні. Російський бізнесмен нібито працює на волонтерських засадах.