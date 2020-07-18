Смолій вказав в декларації 120 млн після звільнення з НБУ

Екс-глава НБУ Яків Смолій вказав у своїй декларації за час перебування на посаді 120 млн гривень на банківських рахунках і 41 об'єкт нерухомості.

Декларація з'явилася на сайті Національного агентства по запобіганню корупції (НАЗК). Варто зазначити, що звіт про доходи Смолій повинен був подати в обов'язковому порядку після свого звільнення.

На банківських рахунках задекларував:

$3,8 млн (104 млн грн)

14,6 млн грн

€3,8 тис. (119 тис. грн)

Декларація Смолія НАЗК

Декларація Смолія НАЗК

Декларація Смолія НАЗК

Всього Смолій заробив за півроку 2020-го понад 9 млн грн:

зарплата в Нацбанку – 212 тисяч,

дивіденди – 3,5 млн грн,

дохід від оренди нерухомості – 2,7 млн грн,

відсотки – 2,6 млн грн;

Декларація Смолія НАЗК

Декларація Смолія НАЗК

Декларація Смолія НАЗК

Декларація Смолія НАЗК

Також екс-глава НБУ задекларував 19 офісів в різних областях України. Ціну за кілька офісів він не вказав, але багато з них оцінюються в понад 200 тисяч гривень.

Також колишній глава регулятора повідомив про володіння/співвласність 13 земельними ділянками в різних регіонах України, з них тільки дві ділянки менше 100 км.кв, багато – понад тисячу км.кв.

Також Смолію з сім'єю належить така нерухомість:

квартира на 223,1 кв.м. в Києві;

квартира на 130 кв.м. у Києві;

житловий будинок на 654,1 кв.м. в Погребах (Броварський район, Київська область);

апартаменти на 177,6 кв.м. в Севастополі;

фізкультурно-оздоровчий комплекс на 1157 кв.м. за 792,5 тис. грн;

будинок сімейного відпочинку на 276,9 кв.м. в Гурівщині (Київська область);

медичний заклад у Львові;

гараж на 35,3 кв.м. у Києві;

гараж на 22,7 кв.м. в Севастополі.

Ще колишній керівник НБУ повідомив про чотири автомобілі і інших транспортні засоби, найновіший з них – автомобіль Volkswagen Multivan 2012 р.в. за 400 тис. грн. Також є автомобіль Toyota LC100 2006 р.в. за 375 тис. грн, автомобіль Mitshubishi Colt 2002 р.в. – 125 тис. грн.

Крім того, йому належить гольфкар, квадроцикл і елітний годинник (Patek Philippe, Breguet).

Як повідомляв OBOZREVATEL: