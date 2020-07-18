Смолій вказав в декларації 120 млн після звільнення з НБУ
Екс-глава НБУ Яків Смолій вказав у своїй декларації за час перебування на посаді 120 млн гривень на банківських рахунках і 41 об'єкт нерухомості.
Декларація з'явилася на сайті Національного агентства по запобіганню корупції (НАЗК). Варто зазначити, що звіт про доходи Смолій повинен був подати в обов'язковому порядку після свого звільнення.
На банківських рахунках задекларував:
$3,8 млн (104 млн грн)
14,6 млн грн
€3,8 тис. (119 тис. грн)
Всього Смолій заробив за півроку 2020-го понад 9 млн грн:
зарплата в Нацбанку – 212 тисяч,
дивіденди – 3,5 млн грн,
дохід від оренди нерухомості – 2,7 млн грн,
відсотки – 2,6 млн грн;
Також екс-глава НБУ задекларував 19 офісів в різних областях України. Ціну за кілька офісів він не вказав, але багато з них оцінюються в понад 200 тисяч гривень.
Також колишній глава регулятора повідомив про володіння/співвласність 13 земельними ділянками в різних регіонах України, з них тільки дві ділянки менше 100 км.кв, багато – понад тисячу км.кв.
Також Смолію з сім'єю належить така нерухомість:
квартира на 223,1 кв.м. в Києві;
квартира на 130 кв.м. у Києві;
житловий будинок на 654,1 кв.м. в Погребах (Броварський район, Київська область);
апартаменти на 177,6 кв.м. в Севастополі;
фізкультурно-оздоровчий комплекс на 1157 кв.м. за 792,5 тис. грн;
будинок сімейного відпочинку на 276,9 кв.м. в Гурівщині (Київська область);
медичний заклад у Львові;
гараж на 35,3 кв.м. у Києві;
гараж на 22,7 кв.м. в Севастополі.
Ще колишній керівник НБУ повідомив про чотири автомобілі і інших транспортні засоби, найновіший з них – автомобіль Volkswagen Multivan 2012 р.в. за 400 тис. грн. Також є автомобіль Toyota LC100 2006 р.в. за 375 тис. грн, автомобіль Mitshubishi Colt 2002 р.в. – 125 тис. грн.
Крім того, йому належить гольфкар, квадроцикл і елітний годинник (Patek Philippe, Breguet).
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Смолій 1 липня подав у відставку, написавши заяву "за власним бажанням". За його словами, протягом тривалого часу на НБУ здійснювався "систематичний політичний тиск".
Згодом президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Смолія.
Ймовірно, глава Нацбанку написав заяву про відставку після напруженої розмови із Зеленським, з яким у нього був конфлікт.
Верховна Рада в п'ятницю, 3 липня, відправила чиновника у відставку.