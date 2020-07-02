Смолій подав у відставку після публічного конфлікту із Зеленським, – ЗМІ

Голова Нацбанку Яків Смолій написав заяву про відставку після напруженої розмови з президентом Володимиром Зеленським, з яким у нього був конфлікт.

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на трьох свідків конфлікту на засіданні Нацради реформ. Зокрема, ще одною причиною стали різні погляди президента та глави НБУ щодо розвитку економіки.

Видання стверджує, що Зеленському не сподобалися слабкі результати держпрограми дешевих кредитів "5-7-9", і він у різкій формі висловив претензії Смолію, що банки-учасники видають мало кредитів.

"5-7-9 – це стара претензія. Зеленський висловлював її ще в січні: висока ставка, через яку НБУ не дає хід кредитам. І загалом, президент перебуває в іншій економічній парадигмі: гроші – кров економіки, їх потрібно більше; сушити економіку – не можна; курс – трохи опустити тощо. А Смолій зі своїм таргетуванням інфляції під час кризи – це так собі історія", – заявили у керівництві "Слуги народу".

Водночас, співрозмовники "Економічної Правди" у Верховній Раді повідомили, що наразі розглядаються три можливі кандидатури на посаду голови НБУ:

Володимир Лавренчук. Колишній голова правління "Райффайзен банку Аваль" вже був кандидатом на посаду голови НБУ після відставки Валерії Гонтаревої.

Кирило Шевченко. Чинний керівник державного Укргазбанку.

Тимофій Милованов. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства в уряді Олексія Гончарука та президент Київської школи економіки.

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