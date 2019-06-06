"Смертельна загроза": в ЄС попередили про нову небезпеку Росії

Енергетичне порозуміння між Росією та Німеччиною, яке символізує інвестиція газопроводу "Північний потік-2", суперечить інтересам Центрально-Східної Європи.
"Список викликів, перед якими стоять країни Центрально-Східної Європи, з кожним роком тривожно видовжується", – заявив маршал польського Сенату Станіслав Карчевський, передає "Польське радіо".
За його словами, необхідно вчасно побачити виклики і на них реагувати, оскільки якщо їх не помітити – виклики можуть стати смертельними загрозами.
"Через російську загрозу держави східного флангу НАТО надзвичайно залежать від трансатлантичної єдності. Поділ між ядром Європейського Союзу та США, який поглиблюється, взаємовідносини між Вашингтоном і Анкарою, брекзит – це, без сумніву, виклики, з якими ми повинні впоратися", – наголосив Карчевський.
"В нашому інтересі – послаблювати усі можливі напруження, які з’являються на цих лініях", – резюмував маршал польського Сенату.
Інвестиція газопроводу "Північний потік-2" суперечить інтересам Центрально-Східної Європи.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 лютого Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2".
13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.
21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які стосуються "Північного потоку-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, що передбачає посилення вимог до нового проекту російського газового монополіста "Газпрому".
19 березня Комітет Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики підтримав проект поправок до Газової директиви ЄС, яка може створити перешкоди для російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".
4 квітня Європарламент остаточно схвалив поправки до Газової директиви.
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