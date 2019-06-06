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"Смертельна загроза": в ЄС попередили про нову небезпеку Росії

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Енергетичне порозуміння між Росією та Німеччиною, яке символізує інвестиція газопроводу "Північний потік-2", суперечить інтересам Центрально-Східної Європи.

"Список викликів, перед якими стоять країни Центрально-Східної Європи, з кожним роком тривожно видовжується", – заявив маршал польського Сенату Станіслав Карчевський, передає "Польське радіо".

За його словами, необхідно вчасно побачити виклики і на них реагувати, оскільки якщо їх не помітити – виклики можуть стати смертельними загрозами.

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"Через російську загрозу держави східного флангу НАТО надзвичайно залежать від трансатлантичної єдності. Поділ між ядром Європейського Союзу та США, який поглиблюється, взаємовідносини між Вашингтоном і Анкарою, брекзит – це, без сумніву, виклики, з якими ми повинні впоратися", – наголосив Карчевський.

"В нашому інтересі – послаблювати усі можливі напруження, які з’являються на цих лініях", – резюмував маршал польського Сенату.

Інвестиція газопроводу

Інвестиція газопроводу "Північний потік-2" суперечить інтересам Центрально-Східної Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Північний потік - 2
Місце
Польща
Тег
Новини Росії
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