"Смертельна загроза": в ЄС попередили про нову небезпеку Росії

Енергетичне порозуміння між Росією та Німеччиною, яке символізує інвестиція газопроводу "Північний потік-2", суперечить інтересам Центрально-Східної Європи.

"Список викликів, перед якими стоять країни Центрально-Східної Європи, з кожним роком тривожно видовжується", – заявив маршал польського Сенату Станіслав Карчевський, передає "Польське радіо".

За його словами, необхідно вчасно побачити виклики і на них реагувати, оскільки якщо їх не помітити – виклики можуть стати смертельними загрозами.

"Через російську загрозу держави східного флангу НАТО надзвичайно залежать від трансатлантичної єдності. Поділ між ядром Європейського Союзу та США, який поглиблюється, взаємовідносини між Вашингтоном і Анкарою, брекзит – це, без сумніву, виклики, з якими ми повинні впоратися", – наголосив Карчевський.

"В нашому інтересі – послаблювати усі можливі напруження, які з’являються на цих лініях", – резюмував маршал польського Сенату.

Інвестиція газопроводу "Північний потік-2" суперечить інтересам Центрально-Східної Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.