Smart Energy заявила про тиск на бізнес: прийшла "інвестиційна няня"

Співробітники НАБУ прийшли з обшуками в центральний офіс групи компаній Smart Energy (входить в Смарт-Холдинг), а також в офіс в селі Яхники (Полтавської області).

Як повідомили в компанії, обшуки проводяться на підставі визначення слідчого судді антикорупційного суду Хамзіна Т.Р.

Судячи з тексту ухвали, слідчі дії проводяться в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо законності видачі у 2017 році спеціального дозволу на видобуток вуглеводнів компанії "Аркона Газ-Енергія" (далі "Аркона"), про покупку якої заявила Enwell Energy (колиш. Regal Petroleum, входить до групи Smart Enegy) на Лондонській фондовій біржі у березні.

У компанію Smart Energy прийшли з обшуками apostrophe.ua

В Smart Energy заявляють про необгрунтований тиск на британського інвестора і на весь бізнес групи.

"Як ми розуміємо, у НАБУ є якісь претензії до посадових осіб Госгеонадра і "Аркона Газ-Енергія". НАБУ розглядає законність отримання даною компанією ліцензії на видобуток вуглеводнів кілька років тому. Enwell Energy купила "Аркону" у березні цього року, щоб виконувати всі законні процедури, вимоги українського законодавства і Лондонській фондовій біржі. Правоохоронцям потрібні були документи, що стосуються угоди, про що вони робили попередній запит. Не зовсім зрозумілий зв'язок між отриманням ліцензії, діями посадових осіб Держгеонадр, "Аркони" і недавньою угодою. Але ми завчасно попередили представників НАБУ, що всі документи, як і належить, знаходяться у володінні лондонської Enwell Energy. Куди правоохоронцям і варто звертатися. Компанії, які знаходяться в київському офісі і в Полтавській області не є сторонами угоди. Проте, НАБУ, володіючи цією інформацією, вдався до крайнього заходу – обшуків, які заблокували діяльність всієї групи", – пояснив генеральний директор Smart Energy Сергій Глазунов.

У компанію Smart Energy прийшли з обшуками apostrophe.ua

За його словами, детективи НАБУ "заблукали в трьох соснах" і наполегливо звертаються до третіх осіб, які не є власниками запитаних документів. Гендиректор компанії також підкреслив, що незаконність даних дій очевидна.

"У визначенні чітко вказані документи, які можуть вилучатися, а також периметр, де можуть проводитися слідчі дії. За документами – я сказав вище, їм треба було звертатися за адресою. А що стосується сьогоднішніх обшуків, то вони проводяться в офісах компаній, які не мали жодного стосунку до покупки "Аркони". Блокується їхня господарська діяльність. Здійснюється тиск на британського інвестора. Ось така "інвестиційна няня". Ми співпрацюємо зі слідством, надаємо всю інформацію на першу вимогу і не бачимо необхідності в таких екстраординарних діях з боку НАБУ" , – сказав Глазунов.

У компанію Smart Energy прийшли з обшуками apostrophe.ua

Генеральний директор Smart Energy зазначив, що компанії, які входять до групи Smart Energy, тільки за 6 місяців цього року сплатили до бюджетів усіх рівнів понад півмільярда гривень.

"Я публічно не раз заявляв, що ми впевнені в законності отримання ліцензії "Арконою". Рішення про угоду ми брали на підставі рішення винесеного Верховним судом, який підтвердив законність і правомірність видачі ліцензії. Тоді позивачем виступала Генпрокуратура. Суд ними програний у всіх інстанціях, в т.ч. у вищій. Операцію також супроводжували юридичні консультанти, які не побачили жодних ризиків. Тепер ці ж обставини розслідує НАБУ. Ми бачимо в цьому зацікавленість акціонерів "Укрнафти", що підтверджується поданим позовом до адмінсуду від цієї компанії. І знову правоохоронні органи використовуються в інтересах приватних осіб. Ми будемо оприлюднювати усі факти незаконного тиску на наш бізнес", – підкреслив Глазунов.

У Постанові Верховного суду України від 15.10.2019, яким визнано правомірність видачі спецдозволу ТОВ "Аркона Газ-Енергія", прямо вказано, що "доводи третьої особи (НАБУ), залученого до участі у справі постановою апеляційного суду від 15 січня 2019 року, спростовані судом апеляційної інстанції і підтримані в мотивувальній частині рішення Верховного Суду".

У НАБУ поки відмовилися коментувати слідчі дії до їхнього закінчення.