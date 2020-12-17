В Україні з'являться інвестиційні "няні" від Зеленського: "слуги" ухвалили президентський законопроєкт

Монобільшість Верховної Ради ухвалила президентський законопроєкт №3760, який передбачає створення інвестиційних "нянь" для бізнесу зі значними інвестиціями.

"За" документ проголосувало 252 нардепи. Зокрема, з них 221 голос дали члени президентської фракції "Слуга народу", а 20 голосів – депутатська група "Довіра" (щоб подивитися результати поіменного голосування, доскрольте до кінця сторінки).

Нардепи підтримали законопроєкт Зеленського

"Слуги народу" дали 221 голос

Законопроєкт, зокрема, передбачає держпідтримку інвестору у формі:

податкових пільг (звільнення від сплати податку на прибуток підприємств та мита при ввезенні на митну територію України нового устаткування (обладнання);

надання права на користування земельною ділянкою для реалізації інвестиційного проєкту зі сплатою орендної плати за спеціальними умовами;

забезпечення об'єктами суміжної інфраструктури (автомобільні шляхи, лінії зв'язку, засоби тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерні комунікації тощо) шляхом будівництва/реконструкції такої інфраструктури за кошти держави.

Загальний обсяг державної підтримки не повинен перевищувати 30% від суми інвестицій у проєкт.

Перелік вимог до компаній, які претендують на держпідтримку:

розмір інвестицій у проєкт має становити щонайменше 20 млн євро;

проєкт реалізується на території України у сферах переробної промисловості, інфраструктури та логістики, поводження з побутовими відходами, туризму, охорони здоров'я, освіти, спорту (винятки становлять сфера відновлюваних джерел енергії, добувна промисловість, рослинництво та фінансова сфера);

у процесі реалізації проєкту має забезпечуватись створення щонайменше 80 робочих місць із середньою зарплатою працівників не менш як на 15% вищою за середню зарплату у відповідній галузі в регіоні у попередньому календарному році;

строк реалізації проєкту не має перевищувати 5 років.

Перелік компаній, які не можуть претендувати на "інвестнянь":

компанії, які не розкрили інформацію про кінцевого власника;

компанії, у яких понад 50% акцій належать офшорним компаніям;

компанії з понад 10% акцій з держави-агресора (Росії) та компанії, зареєстровані у Росії;

компанії, щодо яких Україна застосувала санкції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 травня президент України Володимир Зеленський анонсував законопроєкт про "інвестиційних нянь". Також він пообіцяв, що восени буде відкрито Інвестиційний офіс, який замінить всі держпідприємства у цьому напрямку при органах влади.

Зеленський вирішив замінити всі правоохоронні підрозділи, які займаються розслідуванням економічних злочинів, на єдиний орган фінансових розслідувань.

1 липня на засіданні Національної ради реформ України представили законопроект про "інвестиційних нянь".

Згодом стало відомо, що українські компанії також зможуть скористатися послугами "інвестиційної няні". Але тих, хто може потрапити під умови програми, в Україні всього кілька сотень.