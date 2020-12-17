"Слуги народу" ухвалили скандальний законопроєкт про зниження ПДВ для аграріїв: бюджет втратить мільярди

"Слуги народу" ухвалили в другому читанні лобістський законопроєкт №3656про зниження ПДВ для аграріїв з 20% до 14% на окремі види продукції. За приблизними оцінками, від ініціативи бюджет втрачатиме 7 млрд грн на рік.

"За" відповідне рішення проголосувало 255 народних депутатів. З них 169 голосів дали члени президентської фракції монобільшості "Слуга народу", 16 голосів – ОТЗЖ, 18 голосів – "Європейська солідарність", 11 голосів – "Батьківщина", 15 голосів – "За майбутнє" (щоб подивитися результати поіменного голосування, доскролльте до кінця сторінки).

"У цьому переліку є тільки ті товари, які не продаються в роздріб, тобто ті, на які не може бути оподаткування ставкою ПДВ. ПДВ для таких товарів, як зерно або сира нафта, – це всього лише депозит, який потім або відшкодовується, або перетворюється в інші товари за ставкою 20% ПДВ", – зазначив народний депутат Мар'ян Заблоцький під час представлення документа у парламенті.

Документ передбачає зниження ПДВ на такі види продукції:

на велику рогату худобу і живих свиней,

незбиране молоко,

пшеницю,

жито,

ячмінь,

овес,

кукурудзу,

соєві боби,

цукрові буряки,

насіння льону,

сурепки,

ріпаку,

соняшнику,

насіння і плоди інших олійних культур.

У першому читанні законопроєкт був ухвалений Верховною Радою 17 вересня 2020 року. ЗМІ раніше називали документ лобістським на користь аграрних олігархів – групи "Кернел" Верьовського-Хомутинника.

ЗМІ називали імена лобістів законопроєкту – нардеп з групи "Довіра" Олег Кулініч, голова депутатської групи "За майбутнє" Ігор Палиця.

"І саме Кулініч і Палиця ініціювали постанову про відставку Гетманцева з поста глави комітету. Адже той виступив категорично проти законопроєкту №3656 і закликав членів комітету не підтримувати його. І у нього була більшість підтримки, але в справу втрутилися вже згадані лобісти. Депутатів комітету під тиском і домовленостями переконали документ підтримати ", – повідомляло видання "Гордон".

У разі ухвалення законопроєкту №3656 держбюджет втратить значні надходження. "Бюджет України щорічно втрачатиме 7 млрд грн, які роздерибанять між собою власники агрохолдингів. Переробна промисловість не вистоїть, оскільки вигідніше буде продавати сировину, і в кінці кінців ми перетворимося в сільськогосподарський сировинний придаток", – констатувало видання.

За інформацією телеграм каналу "Легітимний", багато чиновників Офісу президента допомагали зібрати потрібну кількість голосів під цей лобістський законопроєкт. Тому що підтримка його була внесена в кулуарні торги.

Результати поіменного голосування за законопроєкт: