"Слуги народу" зірвали ухвалення держбюджету-2021

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що 20 жовтня проєкт державного бюджету України на 2021 рік проголосований не буде.

За його словами, головна причина в тому, що "Слуги народу" не змогли зібрати кворум – на засіданні бюджетного комітету з'явилися лише 11 людей з 18 необхідних. Відповідну заяву депутата було опубліковано на його Telegram-каналі.

"Бюджетний комітет не може зібратися сьогодні, щоб розглянути проєкт бюджету на 2021 рік. А значить сюрприз-сюрприз – 20-го бюджет ніхто голосувати не буде", – написав Железняк.

До цього депутат від фракції "Голос" повідомляв, що у "Слуги народу" не вистачає голосів навіть на перше читання – перед виборами є лише 210-220 осіб.

Пізніше народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у Telegram заявив, що з 19 "Слуг народу" були присутні тільки п'ять – Леся Забуранна, Анна Пуртова, Роман Каптелов, Юрій Кузбіт і Юрій Аристов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 вересня Кабмін розглянув проєкт Державного бюджету України на 2021 рік, який йому подало Міністерство фінансів.

Документ передбачає такі показники: зростання ВВП – 4,6%, інфляція – 7,3%, середньомісячна зарплата – 13 600 грн. У бюджеті закладено курс 29,1 грн/$.

Дефіцит бюджету становитиме 270 млрд гривень, тож наступного року Україні не обійтися без кредитів. Однак у Мінфіні сказали, що залежність від позикових грошей буде меншою, ніж 2020 року.