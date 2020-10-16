"Слуги народу" зажадали у Кабміну прискорити боротьбу з бідністю в Україні

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що уряд повинен розробити стратегію боротьби з бідністю.

В основі такої широкомасштабної програми – мир, детінізація та підтримка вітчизняної економіки. Про це Гетманцев повідомив в інтерв'ю УНІАН.

За його словами, зростання прожиткового мінімуму в бюджеті-2021 закладено на рівні 9,3%. Якщо відняти інфляцію у 7,3%, показник якої також виписаний в бюджеті, то за фактом зростання прожиткового мінімуму становитиме лише 2%.

"Ми повинні розуміти – так у 2021 році ми піднімаємо прожитковим мінімум тільки на 2%, але ось він план, виконуючи який, ми обов'язково вирішимо проблему в майбутньому. По суті, програма боротьби з бідністю – є стратегія розвитку країни в цілому. Ми повинні розуміти, що не зараз, але через три-чотири роки ми до цього прийдемо. Ми обов'язково це зробимо. Просто заморозити бідність – не вихід із ситуації", – заявив Гетманцев.

Народний депутат від "Слуги народу" підкреслив, що 23,1% українців мали рівень доходів нижче фактичного прожиткового мінімуму. В абсолютних числах це до 16 млн осіб за межею бідності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін затвердив графік, згідно з яким мінімалка зросла з 1 вересня до 5000 грн, з 1 січня 2021 – до 6000 грн, з 1 липня 2021 – до 6500 грн.