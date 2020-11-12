"Слуги народу" запропонували змінити закон про казино в Україні

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олег Марусяк подав у Верховну Раду законопроєкт №4351, який спрямований на усунення протиріччя в законі про гральний бізнес.

Закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації і проведення азартних ігор" містить низку технічних помилок, положень, які не узгоджуються між собою та утворюють колізії. Про це йдеться у пояснювальній записці, опублікованій на сайті парламенту.

Автор документа зазначив, що це дозволить створити комісію з регулювання азартних ігор в Україні, запустити процес видачі ліцензій для організації та проведення ігор і вдосконалити регулювання.

За словами Марусяка, наявність існуючих колізій може призвести до негативних наслідків щодо функціонування комісії з регулювання азартних ігор.

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