"Слуги народу" захотіли підвищити ліміт на посилки

"Слуга народу" розробляє законопроєкт щодо підвищення ліміту на безподаткове відправлення міжнародних посилок з-за кордону до України зі 100 до 150 євро.

"Ми пропонуємо збільшити базу оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях на адресу одержувача", – пише у Telegram-каналі народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

За її словами, зменшення безмитного ліміту до 100 євро призвело до стрімкого скорочення імпортних відправлень, зменшення доходів міжнародних поштових та міжнародних експрес-перевізників, активізації "сірих" схем ввезення товарів на митну територію України.

Нардепка також наголосила, що досвід інших країн підтверджує, що у разі пониження ліміту витрати державних органів на організацію збирання податків перевищують надходження до бюджету.

Наприклад, федеральний уряд Канади витрачає понад 160 млн доларів на оформлення посилок із вартістю товарів в діапазоні від 20 до 80 доларів та отримує від цього лише 40 млн доларів зборів.

Василевська-Смаглюк додала, що пропозиція підвищити ліміт була підтримана операторами поштового зв’язку, експрес-перевізниками та профільними асоціаціями.

Станом на середу, 28 жовтня, відповідний законопроєкт ще не був поданий до Верховної Ради.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 липня 2019 року набрали чинності зміни податкового кодексу, які стосуються оподаткування посилок з-за кордону. Якщо вартість товарів в посилці сумарно перевищує 100 євро, одержувач зобов'язаний сплатити податок на додану вартість.