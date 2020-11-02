"Слуги народу" захотіли ліквідувати мільйонні зарплати у держпідприємствах

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що обмежує розмір заробітних плат у наглядових радах державних підприємств.

Проєкт закону №4199-1 вже з'явився на сайті парламенту. Автором значиться нардеп від "Слуги народу" Олександр Скічко, також у співавторах: Дмитро Натахула, Ігор Васильковський та Андрій Мотовиловець.

Законопроєкт №4199-1 Сайт Верховної Ради

Що передбачає:

ліміт у 30 мінімальних зарплат (150 тис. гривень) для прибуткових підприємств і банків

15 мінімалок (75 тис. гривень) – для збиткових.

Обмеження хочуть поширити не тільки на оклади, а й на заохочувальні та компенсаційні виплати.

Також пропонується:

встановити обмеження на кількість іноземців у наглядових радах,

зобов'язати їх подавати декларації про доходи,

зобов'язати їх бути присутніми на всіх засіданнях наглядової ради.

Згідно із законопроектом, більш ніж половина членів наглядової ради повинна бути громадянами України, що проживають у країні останні п'ять років і володіють українською мовою.

Також усі члени наглядових рад повинні мати вищу економічну, юридичну або технічну освіту і досвід роботи в управлінні суб'єктами господарювання – юридичними особами зі штатом понад 500 людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL: