"Слуги народу" захотіли ліквідувати мільйонні зарплати у держпідприємствах
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що обмежує розмір заробітних плат у наглядових радах державних підприємств.
Проєкт закону №4199-1 вже з'явився на сайті парламенту. Автором значиться нардеп від "Слуги народу" Олександр Скічко, також у співавторах: Дмитро Натахула, Ігор Васильковський та Андрій Мотовиловець.
Що передбачає:
ліміт у 30 мінімальних зарплат (150 тис. гривень) для прибуткових підприємств і банків
15 мінімалок (75 тис. гривень) – для збиткових.
Обмеження хочуть поширити не тільки на оклади, а й на заохочувальні та компенсаційні виплати.
Також пропонується:
встановити обмеження на кількість іноземців у наглядових радах,
зобов'язати їх подавати декларації про доходи,
зобов'язати їх бути присутніми на всіх засіданнях наглядової ради.
Згідно із законопроектом, більш ніж половина членів наглядової ради повинна бути громадянами України, що проживають у країні останні п'ять років і володіють українською мовою.
Також усі члени наглядових рад повинні мати вищу економічну, юридичну або технічну освіту і досвід роботи в управлінні суб'єктами господарювання – юридичними особами зі штатом понад 500 людей.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
13 квітня Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету, якими також були урізані зарплати державних службовців, зокрема – суддів.
Пізніше Конституційний суд України ухвалив рішення щодо постанови Кабінету міністрів про введення карантинних обмежень. Згідно з ним, був визнаний неконституційним закон про внесення змін держбюджету на 2020 рік, а провадження стосовно документу уряду було закрито.
28 серпня Конституційний суд України визнав незаконним обмеження зарплат чиновників на час дії карантину, яке було встановлено законом про внесення змін до державного бюджету.
16 вересня Кабмін зняв карантинне обмеження зарплат у 47 тис. грн для членів правління та наглядових рад державних ПриватБанку, Ощадбанку та Укрексімбанку.
3 жовтня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №3991, ухвалення якого дає можливість Кабінету міністрів скасовувати обмеження максимальних заробітних плат для чиновників, менеджерів державних підприємств і членів наглядових рад.
28 жовтня Кабінет міністрів зняв обмеження на зарплату у 10 мінімальних для керівників та членів наглядових рад державних підприємств.