"Слуги народу" захотіли ліквідувати мільйонні зарплати у держпідприємствах

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
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  • Нардеп Скічко зареєстрував законопроєкт, який пропонує різке скорочення зарплат у наглядових радах держпідприємств

  • Так пропонується встановити ліміт у 30 мінімальних зарплат (150 тис. гривень) для прибуткових підприємств і банків, 15 мінімалок (75 тис. гривень) – для збиткових

  • Також хочуть обмежити кількість іноземців у наглядових радах

Бюджет недоотримує мільярди

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що обмежує розмір заробітних плат у наглядових радах державних підприємств.

Проєкт закону №4199-1 вже з'явився на сайті парламенту. Автором значиться нардеп від "Слуги народу" Олександр Скічко, також у співавторах: Дмитро Натахула, Ігор Васильковський та Андрій Мотовиловець.

Законопроєкт №4199-1

Що передбачає:

  • ліміт у 30 мінімальних зарплат (150 тис. гривень) для прибуткових підприємств і банків

  • 15 мінімалок (75 тис. гривень) – для збиткових.

Обмеження хочуть поширити не тільки на оклади, а й на заохочувальні та компенсаційні виплати.

Також пропонується:

  • встановити обмеження на кількість іноземців у наглядових радах,

  • зобов'язати їх подавати декларації про доходи,

  • зобов'язати їх бути присутніми на всіх засіданнях наглядової ради.

Згідно із законопроектом, більш ніж половина членів наглядової ради повинна бути громадянами України, що проживають у країні останні п'ять років і володіють українською мовою.

Також усі члени наглядових рад повинні мати вищу економічну, юридичну або технічну освіту і досвід роботи в управлінні суб'єктами господарювання – юридичними особами зі штатом понад 500 людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 13 квітня Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету, якими також були урізані зарплати державних службовців, зокрема – суддів.

  • Пізніше Конституційний суд України ухвалив рішення щодо постанови Кабінету міністрів про введення карантинних обмежень. Згідно з ним, був визнаний неконституційним закон про внесення змін держбюджету на 2020 рік, а провадження стосовно документу уряду було закрито.

  • 28 серпня Конституційний суд України визнав незаконним обмеження зарплат чиновників на час дії карантину, яке було встановлено законом про внесення змін до державного бюджету.

  • 16 вересня Кабмін зняв карантинне обмеження зарплат у 47 тис. грн для членів правління та наглядових рад державних ПриватБанку, Ощадбанку та Укрексімбанку.

  • 3 жовтня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №3991, ухвалення якого дає можливість Кабінету міністрів скасовувати обмеження максимальних заробітних плат для чиновників, менеджерів державних підприємств і членів наглядових рад.

  • 28 жовтня Кабінет міністрів зняв обмеження на зарплату у 10 мінімальних для керівників та членів наглядових рад державних підприємств.

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