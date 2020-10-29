У "Слузі народу" пояснили нюанс із рішенням КСУ щодо е-декларацій

Народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що рішення Конституційного Суду України про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування майна визнає нечинними низку положень законів.

Зокрема Національному агентству з питань запобігання корупції забороняється проведення моніторингу способу життя чиновників та повної перевірки декларацій, а також скасовується доступ до інформаційних баз даних та державних реєстрів. Про це Василевська-Смаглюк пише у Telegram-каналі.

Водночас із цим рішенням КСУ визнаються нечинними і такі положення законів:

декларування неповнолітніх дітей та інших осіб, які живуть з чиновником;

декларування відомостей про нерухомість, незавершене будівництво, цінне рухоме майно, у тому числі транспорт, грошові активи та позичені кошти, фінансові зобов’язання, видатки та правочини, роботу за сумісництвом;

декларування відомостей про чужі об’єкти, від яких чиновник має право отримувати дохід;

публічний доступ до декларацій;

подання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані;

статті 366-1 "Декларування недостовірної інформації" та 368-5 "Незаконне збагачення" Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL: