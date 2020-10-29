У "Слузі народу" пояснили нюанс із рішенням КСУ щодо е-декларацій
Народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що рішення Конституційного Суду України про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування майна визнає нечинними низку положень законів.
Зокрема Національному агентству з питань запобігання корупції забороняється проведення моніторингу способу життя чиновників та повної перевірки декларацій, а також скасовується доступ до інформаційних баз даних та державних реєстрів. Про це Василевська-Смаглюк пише у Telegram-каналі.
Водночас із цим рішенням КСУ визнаються нечинними і такі положення законів:
декларування неповнолітніх дітей та інших осіб, які живуть з чиновником;
декларування відомостей про нерухомість, незавершене будівництво, цінне рухоме майно, у тому числі транспорт, грошові активи та позичені кошти, фінансові зобов’язання, видатки та правочини, роботу за сумісництвом;
декларування відомостей про чужі об’єкти, від яких чиновник має право отримувати дохід;
публічний доступ до декларацій;
подання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані;
статті 366-1 "Декларування недостовірної інформації" та 368-5 "Незаконне збагачення" Кримінального кодексу України.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Конституційний Суд України визнав неконституційною статтю 366-1 КК, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.
Судді КСУ скасували кримінальну відповідальність за неправдиве декларування, діючи у власних інтересах. За повідомленням НАЗК, у декларації двох суддів КСУ – Ірини Завгородньої та Сергія Головатого виявлені ознаки подання неправдивої інформації.
Рішенням Конституційного Суду України НАЗК позбавили доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. Без перевірки неможливо призначення переможців місцевих виборів.