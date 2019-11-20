"Слуги народу" спростили вирубку Карпат: екологи забили на сполох

Екологи заявили, що законопроєкт №0873 про заборону на суцільну вирубку лісів на гірських схилах Карпатського регіону знімає мораторій на проведення рубок та дозволяє використовувати для заготівлі та вивезення гусеничні трактори.

Після першого читання документ справді відповідав задекларованій меті та вносив заборони на проведення суцільних рубок оздоровлення та формування лісів. Однак народні обранці Олег Бондаренко ("Слуга народу") та Степан Івахів (депутатська група "За майбутнє") внесли правки, які спрощують вирубку, повідомляє організація "Екологія. Право. Людина".

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Зокрема, проєкт закону:

знімає мораторій на проведення рубок головного користування в окремих категоріях лісів (у високогірних лісах, що розташовані вище 1100 метрів над рівнем моря; у берегозахисних ділянках лісу тощо);

не вводить заборони на проведення суцільних санітарних рубок, дозволяє проведення поступових рубок головного користування (які за фактом не сильно відрізняються від суцільних)

дозволяє використання будь-яких видів техніки для проведення лісозаготівлі.

У зв’язку з цим представники ЕПЛ закликали Офіс президента не підписувати відповідний документ та повернути його на доопрацювання Верховній Раді з пропозиціями заборонити будь-які рубки головного користування та будь-які суцільні рубки оздоровлення та формування лісів у окремих категоріях лісів у Карпатах.

Екологи заявили, що законопроєкт №0873 знімає мораторій на проведення рубок та дозволяє використовувати для заготівлі та вивезення гусеничні трактори

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У квітні 2015 року Верховна Рада ухвалила закон, який на 10 років заборонив експорт лісоматеріалів у необробленому вигляді. Мораторій на вивезення деревних порід, крім сосни, набув чинності з 1 листопада 2015 року.

У середині червня 2018 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман публічно оголосив масштабний бій контрабанді. Тоді глава уряду озвучив основні схеми злочинців, які найближчим часом будуть зламані.

За два тижні до боротьби підключилася й Верховна Рада, підтримавши законопроєкт №5495, що передбачає жорсткіші покарання за експорт лісу-кругляка з України. За документ у другому читанні й у цілому проголосували 234 народні депутати.

Зокрема №5495 обмежуватиме внутрішнє споживання таких матеріалів у розмірі 25 млн кубометрів на рік.

Документ передбачає, що переміщення через кордон України поза митним контролем необроблених лісоматеріалів каратиметься позбавленням волі терміном від трьох до п'яти років.

За аналогічне діяння, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб чи службовою особою, пропонується позбавляти волі терміном від п'яти до десяти років із конфіскацією майна.

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