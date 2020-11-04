'Слуги народу' схвалили передачу боргів 'Укрнафти' збитковому 'Нафтогазу'

Монобільшість Верховної Ради затвердила у першому читанні зміни до бюджету на 2020 рік, згідно з якими податковий борг "Укрнафти" передадуть "Нафтогазу" в якості компенсації за вартість газу для населення. Частина грошей піде на боротьбу з коронавірусом і погашення боргу по зарплатах шахтарям.

"За" відповідний законопроєкт №4119 (автор лідер "слуг" Давид Арахамія) проголосувало 279 нардепів (щоб подивитися результати поіменного голосування, доскрольте до кінця сторінки).

Що пропонують

виділити компенсацію "Нафтогазу" у розмірі 32,2 млрд грн. Ця сума повинна покрити різницю між реальною вартістю газу і ціною, по якій блакитне паливо продавали населенню.

змінити процедуру стягнення податкового боргу з "Укрнафти" (входить до групи "Нафтогаз") у розмірі 30,35 млрд грн.

Перше – до спеціального фонду державного бюджету пропонують перевести податковий борг "Укрнафти" в розмірі 30,35 млрд.

Гроші використаютьдля того, щоб виплатити "Нафтогазу" 32,2 млрд грн за те, що блакитне паливо населенню продавали за спеціальними тарифами. Тут варто зазначити, що така компенсація передбачена законом "Про ринок газу".

"Нафтогаз" отримає додаткову суму і повинен буде заплатити з неї податки. Крім того, отримавши зазначену суму, він зможе виконати свої зобов'язання і перед "Укрнафтою". В результаті:

"Укрнафта" автоматично заплатить до бюджету 30,35 млрд (гроші переведуть в спецфонд);

плюс "Укрнафті" донарахують 3,1 млрд (зараз рішення оскаржується) і 3 млрд за борги підприємств системи "Укрнафта";

"Нафтогаз" додатково заплатить податок на прибуток в розмірі 5,9 млрд грн.

В сумі держава отримає 42,5 млрд грн, а "Нафтогазу" віддасть 32,5 млрд грн. Решту 10 млрд грн планують витратити на фінансування фонду боротьби з COVID-19 та погашення боргу по зарплаті шахтарям.

​​Зокрема, 1,4 мільярда гривень виділять на зарплати шахтарям і 8,9 мільярда гривень на фінансування Фонду боротьби з COVID-19.

Результати поіменного голосування:

Як повідомляв OBOZREVATEL: