Яким буде курс долара у 2021 році для українців: "слуги" ухвалили бюджет

В Україні в 2021 році курс долара буде на рівні 29,1 грн/$. Такий показник передбачено в державному бюджеті на наступний рік.

Документ у другому читанні і загалом затвердила Верховна Рада у вівторок, 15 грудня. Більшість голосів дали депутати президентської фракції монобільшості "Слуга народу".

Зокрема, для розрахунку бюджетних показників законопроєкту взято середньорічний прогнозний курс валюти – 29,1 гривень за долар, а також прогнозний курс на кінець 2021 року – 28,8 гривень за долар.

Водночас аналітики погіршили прогноз середньорічного курсу гривні в 2021 році до 28,4 грн/$ порівняно з 27,4 грн/$ у травневому прогнозі.

Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме:

2020 рік – 27,20 грн/долар

2021 рік – 28,12 грн/долар

2022 рік – 27,96 грн/долар

2023 рік – 28,10 грн/долар

2024 рік – 28,10 грн/долар

2025 рік – 28,10 грн/долар

Прогноз МВФ щодо курсу долара

Нагадаємо, що бюджет на 2020 рік розрахували з огляду на курс долара в 27 грн/$. Водночас реальний курс валют в обмінниках був на рівні 23,5-24 грн за долар. Причиною стали високі ставки облігацій внутрішньої державної позики. Відповідно, багато іноземців почали скуповувати цінні папери і збільшили приплив валюти в країну.

Це, зі свого боку, призвело до бюджетних втрат. Оскільки доходи України розраховували з урахуванням курсу – 27 грн за долар.

Реагуючи на ситуацію, президент Володимир Зеленський заявив, що курс долара повинен бути близько 30 грн/$, а через дешеву валюту банкрутують підприємства-експортери.

"Я з вами згоден повністю. Те, що мільйони недоотримали підприємства і закрилися через цей курс, – це правда. Ми з цим боролися із самого початку моєї каденції. Усі навколо говорили, що в нас незалежний банк. Так, і ми підтримуємо незалежність Національного банку України, але говорили всім, що як ми можемо жити, якщо в нас навіть бюджет порахований за курсом 30, а гривня, ви бачите, яка в нас. Нам говорили, що це ринкові умови, банк незалежний і т.д., і ви це прекрасно все знаєте", – сказав президент.

Після цього під тиском президента подав у відставку глава Нацбанку Яків Смолій. За даними ЗМІ, він написав заяву після напруженої розмови із Зеленським, з яким у нього був конфлікт.

16 липня Верховна Рада утвердила новим главою Нацбанку Кирила Шевченка. Після кількох місяців нової політики регулятора курс валют встановився на рівні понад 28 грн за долар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, законопроєкт про бюджет до другого читання затвердили на Кабміні 26 листопада. За документ проголосували майже одностайно. Єдиний, хто утримався, – глава МОЗ Максим Степанов. З бюджету викреслили підвищення зарплат лікарям, тому чиновник виступив проти.

Нагадаємо, що 5 листопада Верховна Рада 275 голосами ухвалила законопроєкт про бюджет країни в першому читанні. Більшість із тих, хто підтримав законопроєкт, – "слуги народу" (209 голосів). Водночас ОПЗЖ, "Європейська солідарність" і "Голос" документ не підтримали.

Про те, чого чекати від бюджету України на 2021 рік, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.