"Слуги народу" провалили розгляд Бюджету-2021: всі подробиці

Монобільшість "Слуги народу" не зможе розглянути проєкт державного бюджету України на 2021 рік у вівторок, 20 жовтня.

"Оскільки немає комітету не буде і розгляду бюджету завтра. Але обіцяють все-таки не допустити "бюджетної ночі". Будемо дивитися", – повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

За його словами, в планах Верховної Ради на завтра лише виступ фракцій і президента Володимира Зеленського.

Водночас голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики від "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що в парламенті не буде "бюджетної ночі".

"У законі дійсно до 20 жовтня ми повинні розглянути і нам дуже хотілося ті терміни, які передбачені Бюджетним кодексом, дотримуватися так само, як ми це зробили в минулому році, але в законі є кілька термінів – граничний термін для ухвалення бюджету – це 1 грудня , – повідомив Гетманцев у коментарі УНІАН.

"І я думаю, що якщо ми навіть не розглянемо в першому читанні 20 жовтня, то ми встигнемо його розглянути в цілому до 1 грудня і зробимо так, щоб не було найстрашнішого – "бюджетної ночі", коли в бюджетний закон проходять будь-які поправки, які депутат навіть не в змозі помітити і не розуміє, за що голосує", – підкреслив він.

Крім того, голова Верховної Ради Дмитро Разумков прогнозує, що проєкт державного бюджету України на наступний рік розглянуть на початку листопада.

"Сподіваюся, найближчим часом він буде підготовлений, і після того, як пройдуть вибори, і ми, згідно з планом графіка нашої роботи, повернемося до Верховної Ради з 3 листопада. І я впевнений, що ми зможемо розглянути цей законопроєкт", – зазначив Разумков.

Спікер додав, що минулого тижня не відбулося засідання бюджетного комітету з технічних причин, і "згідно з чинним законодавством, документ, який повинні були розглядати завтра, не готовий".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 вересня Кабмін розглянув проєкт Державного бюджету України на 2021 рік, який йому подало Міністерство фінансів.

Документ передбачає такі показники: зростання ВВП – 4,6%, інфляція – 7,3%, середньомісячна зарплата – 13 600 грн. У бюджеті закладено курс 29,1 грн/$.

Дефіцит бюджету становитиме 270 млрд гривень, тож наступного року Україні не обійтися без кредитів. Однак у Мінфіні сказали, що залежність від позикових грошей буде меншою, ніж 2020 року.