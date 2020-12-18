"Слуги народу" проголосували за "ковідні" доплати працівникам лабораторій

Роман Груша Економіка 12:42, 18.12.2020 Оновлено: 12:46, 18.12.2020

Верховна Рада проголосувала за законопроєт №4464 щодо пільг та підвищення оплати праці професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я (зокрема спеціалістам лабораторій).

Авторами законодавчої ініціативи документа є група парламентарів на чолі із Галиною Янченко – народною депутаткою від політичної партії "Слуга народу". У першому читанні і за основу документ підтримали 283 депутата, свідчить офіційний сайт парламенту (щоб подивитися результати голосування – доскрольте до кінця сторінки).

Насамперед зміни стосуються таких професій як бактеріолог, вірусолог, біолог тощо, які надають спектр медичних послуг, що й лікарі у лабораторіях.

Прогнозується, що ухвалення проєкту закону сприятиме зниженню кадрового дефіциту закладів охорони здоров’я.

Крім доплат, такі професіонали також отримають соціальні гарантії на:

  • обов'язкове страхування за рахунок власника закладу охорони здоров'я;

  • соціальну допомогу з боку держави у разі втрати працездатності, що настала у зв'язку з виконанням професійних обов'язків;

  • скорочений робочий день і додаткову оплачувану відпустку;

  • пільгові умови пенсійного забезпечення.

У першому читанні і за основу документ підтримали 283 депутата

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

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Економіка

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