"Слуги народу" пояснили, чи чекати українцям на дефолт у 2021 році

Голова податкового комітету Верховної Ради, депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що Україна зможе в 2021 році уникнути дефолту, хоча це буде дуже важко.

"Якщо говорити великими категоріями, то дефолту не буде. Я переконаний, що наступний рік ми пройдемо", – прокоментував він переговори з Міжнародним валютним фондом в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Нам буде дуже важко, і я б не розглядав такі сценарії, а покладався на команду наших переговірників, міністр фінансів займається цими питаннями, і чекав би позитивних сигналів – приїзд місії або другий транш за програмою stand by", – резюмував Гетманцев.

Нагадаємо, Україні для виконання всіх своїх фінансових зобов'язань у 2020 році потрібно 644 млрд грн, 300 млрд зможуть залучити з бюджету, а ще 346 млрд грн доведеться знайти.

При цьому в НБУ впевнені, що ані дефолт, ані проблеми з обслуговуванням держборгу Україні не загрожують. Одне з можливих джерел погашення заборгованості – нові борги. Наприклад, тільки кредит від МВФ може становити більш ніж $5,5 млрд, при цьому його отримання відкриє можливість узяти дешеві кредити в інших фінансових установах.

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