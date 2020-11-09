"Слуги народу" пояснили, чи чекати українцям на дефолт у 2021 році
Голова податкового комітету Верховної Ради, депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що Україна зможе в 2021 році уникнути дефолту, хоча це буде дуже важко.
"Якщо говорити великими категоріями, то дефолту не буде. Я переконаний, що наступний рік ми пройдемо", – прокоментував він переговори з Міжнародним валютним фондом в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Нам буде дуже важко, і я б не розглядав такі сценарії, а покладався на команду наших переговірників, міністр фінансів займається цими питаннями, і чекав би позитивних сигналів – приїзд місії або другий транш за програмою stand by", – резюмував Гетманцев.
Нагадаємо, Україні для виконання всіх своїх фінансових зобов'язань у 2020 році потрібно 644 млрд грн, 300 млрд зможуть залучити з бюджету, а ще 346 млрд грн доведеться знайти.
При цьому в НБУ впевнені, що ані дефолт, ані проблеми з обслуговуванням держборгу Україні не загрожують. Одне з можливих джерел погашення заборгованості – нові борги. Наприклад, тільки кредит від МВФ може становити більш ніж $5,5 млрд, при цьому його отримання відкриє можливість узяти дешеві кредити в інших фінансових установах.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Рішення про видачу чергового кредиту Україні в розмірі $ 5 млрд було ухвалено МВФ 9 червня. Кошти підуть на підтримку економіки, яка постраждала від пандемії коронавірусу.
Також у Мінфіні заявили, що частину коштів від траншу мають намір спрямувати на фінансування дефіциту держбюджету, а також на виплату пенсій, зарплат і допомоги соціально незахищеним верствам населення.
Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що Україна втратила довіру з боку МВФ.
22 жовтня МВФ назвав головні умови нового траншу для України.
НБУ очікує надходження чергового траншу від Міжнародного валютного фонду МВФ за програмою stand-by у кінці 2020 року.