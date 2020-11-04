"Слуги народу" пішли на поступки протестувальникам: у Раді з'явився законопроєкт про відтермінування РРО

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає відтермінування на 1 рік обов'язкового використання РРО для фізосіб-підприємців. На такий компроміс депутати наважилися після масштабних протестів, які відбулися під стінами Ради 3 листопада.

Законопроєкт №4313 з'явився на сайті парламенту. Він передбачає внесення змін до Податкового кодексу. Автором документа вказано голову Верховної Ради, нардепа від "Слуги народу" Дмитра Разумкова. У співавторах – низка нардепів "Слуги народу".

Законопроєкт про відтермінування РРО

"Україна, як і весь світ, зіткнулась із пандемією коронавірусної хвороби (COVID-19) та з рецесією економіки... Особливо тяжкі наслідки, як показує час, несе малий та середній бізнес. З огляду на зазначене пропонується перенести запровадження обов'язкового застосування РРО та/або програмного РРО, а також спеціального порядку розгляду скарг покупців "кешбеку" до 01.01.2022 року", – йдеться в пояснювальній записці.

Зокрема, для тих суб'єктів господарювання, які мають застосовувати РРО з 1 січня 2021 року, пропонують зробити відтермінування до 1 січня 2022 року, для всіх платників єдиного податку ІІ-IV груп – із 1 квітня 2021 до 1 квітня 2022.

Також до 1 січня 2022 року пропонують перенести запровадження спеціального порядку розгляду скарг покупців та компенсації частини штрафних санкцій "кешбек".

"Очікується позитивний вплив від ухвалення проєкту закону, оскільки відбудеться перенесення строків обов'язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних РРО під час здійснення розрахункових операцій, що в умовах кризової економічної ситуації в країні є обтяжливим для малого та середнього бізнесу", – вважають автори законопроєкту.

У 2019 році були ухвалені закони, які передбачали обов'язкове застосування РРО для певних видів діяльності ІІ-IV груп ФОПів – з 1 січня 2021, а з 1 квітня 2021 року такий обов'язок виникав для всіх платників єдиного податку ІІ-IV груп.

Що передувало

У вівторок, 3 листопада, понад 1000 фізичних осіб-підприємців вийшли під Верховну Раду на акцію протесту.

Під гаслом "Детінізація – це цивілізація!" представники легального малого бізнесу вимагали від народних депутатів запобігти ухваленню двох законопроєктів про повернення всім без винятку ФОПам права працювати без використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

В іншому разі, на думку підприємців, депутати підтримають корупціонерів і "тіньовиків", які завдають Україні найбільшої шкоди – фінансової і репутаційної.

З 1 січня 2021 року в Україні набуде чинності низка законодавчо-нормативних актів про використання певними категоріями підприємців РРО. Законодавчі новації, ініційовані главою Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим, пройшли публічні обговорення й були підтримані профільними асоціаціями малого бізнесу.

Вийти на мітинг людей змусила інформація про намір зацікавлених бізнес-груп провести через парламентське лобі два законопроєкти – №3853-1 і №3853-2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 листопада в Києві біля Верховної Ради України зібрався масовий мітинг власників автомобілів на європейській реєстрації та ФОП.

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вислухав представників ФОП і їхні вимоги, але з представниками "Автоєвросили" спілкуватися не захотів.

"Думаю, податкова повинна в цьому розібратися, якось спростити це для людей... Ми повинні зробити так, щоб великі ритейлери змогли відмовитися від ФОП", – заявив Корнієнко.

Згодом Разумков повідомив, що Верховна Рада України перенесе на рік рішення про обов'язкове використання касових апаратів.