'Слуги народу' підрахували ціну поправок бюджету для України

Заступниця голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Євгенія Кравчук заявила, що на виконання поправок до проєкту держбюджету на 2021 рік знадобиться більше трильйона гривень.

Загалом депутати подали близько 2,5 тисячі поправок. Їх уже почав розглядати Комітет Ради з питань бюджету, передає "Укрінформ".

"Цікавий факт: узагалі, якщо всі ці поправки порахувати в грошах, тобто видатки, то це на 1 трильйон 150 мільярдів гривень. Тому зрозуміло, що це свято популізму, і не можна буде всі ці поправки прийняти в Бюджетному комітеті", – заявила Кравчук.

Водночас вона висловила надію, що в проєкті держбюджету на 2021 рік збільшаться витрати на сферу охорони здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 вересня Кабмін розглянув проєкт Державного бюджету України на 2021 рік, який йому подало Міністерство фінансів.

Документ передбачає такі показники: зростання ВВП – 4,6%, інфляція – 7,3%, середньомісячна зарплата – 13 600 грн. У бюджеті закладено курс 29,1 грн/$.

Дефіцит бюджету становитиме 270 млрд гривень, то ж наступного року Україні не обійтися без кредитів. Однак у Мінфіні сказали, що залежність від позикових грошей буде меншою, ніж 2020 року.