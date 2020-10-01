"Слуги народу" запропонували легалізувати самогон

Валентина Гембарська Економіка 13:14, 1.10.2020 Оновлено: 13:34, 1.10.2020

Народні депутати з фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт, що ліквідовує штрафи за самогоноваріння.

Проєкт закону №4153 вже з'явився на сайті Верховної Ради. Автором документу значиться нардепка "Слуги" та голова комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова. Зокрема, авторами вказані ще четверо її колег по фракції.

Нардепи пропонують внести зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення і дозволити українцям виготовляти та споживати міцні алкогольні напої в домашніх умовах.

"На сьогоднішній день, по даному питанню не повинна встановлюватись відповідальність, якщо людина, виключно для власного споживання, виготовляє з продуктів своєї праці міцні алкогольні напої, то це її природнє право, яке не може бути обмежене державою. Кожна людина має право користуватись плодами своєї праці для задоволення власних потреб", – сказано у пояснювальній записці.

Автори вважають, що чинне законодавство дискримінує самогоноваріння, адже виготовлення в домашніх умовах інших алкогольних напоїв, таких, як вина та настоянки, законом не карається.

Ще одним аргументом нардепів є неефективність чинних штрафів за самогоноваріння, максимальний обсяг яких сягає 170 грн.

Далі нардепи пропонують створити ринок спиртних напоїв домашнього виготовлення. Зокрема, заплановане врегулювання питань ліцензування самогоноваріння шляхом доповнення статті 4 Закону “Про держрегулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального".

Крім того, планується законодавчо врегулювати процедуру виготовлення, розливання і зберігання самогону, що забезпечить якість виготовленого продукту та убезпечить тих, хто його вживатиме.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна скасувала державну монополію на спирт.

Бюджет України після початку боротьби з тіньовим ринком алкоголю в листопаді і грудні 2019 року отримав додатково близько 400 млн гривень акцизного податку.

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