Слуги на мільйон, або Хто і за які гроші привів партію Зеленського до влади. Документи

Партія "Слуга народу" на позачергові парламентські вибори 2019 року отримала 330 мільйонів гривень. Більша частина суми – 222 млн – надійшла на рахунки кандидатів СН. У середньому по 35 тисяч доларів на людину.

Суми переказів на рахунок "слуг" різняться у рази: від скромних 50 тисяч до захмарних 2-х млн. При цьому давали гроші і юридичні особи, які замішані у гучних кримінальних справах.

Хто отримував захмарні кошти на вибори і як до списку потрапили скандальні компанії – у матеріалі OBOZREVATEL.

У першій частині ми розповіли, як офіціант із села перетворився на заможного мільйонера і "пожертвував" партії Володимира Зеленського цілий статок.

Мільйони на вибори

На сайті Національного агентства з протидії корупції (НАЗК) з'явився детальний фінансовий звіт партії президента Володимира Зеленського. Цікава ця інформація тим, що всі операції відбувалися під час виборчої кампанії до Верховної Ради.

Це офіційні дані, які подає кожна політична сила. Так, найбільше внесли до партійного фонду кандидатів-мажоритарників із Києва. Колишній шоумен Олександр Скічко витратив на кампанію понад 1,6 млн грн. Його колега по цеху Роман Грищук майже 1,2 млн, Дмитро Гурін – 1,65 млн грн, Мар'яна Безугла – майже 2 млн грн.

Хто ж такі філантропи, що переказали гроші на вибори цих кандидатів? Якщо і Дмитро Гурін, виходячи зі своєї декларації, цілком мав можливість профінансувати своє висування – за 2018 рік він заробив 1,9 мільйона грн завдяки своїй бізнес-діяльності.

З якої причини перерахували майже 2 млн Мар'яні Безуглій – питання залишається відкритим. Сама нардепка за минулий рік заробила всього 560 тисяч грн.

Фігурант секс-листувань, колишній дипломат Богдан Яременко отримав на рахунок понад 1,2 млн грн. Екскомік, а нині радник голови Ради нацбезпеки і оборони Сергій Сивохо – 500 тисяч грн (вибори він все ж програв). Фігурант скандальних листувань "щодо прокурора і цукру" В'ячеслав Медяник отримав до свого виборчого фонду понад 1 млн грн.

Надходження на рахунок Сергія Сивохи Скріншот

Скандальний екскварталівець, фігурант криворізьких розмов із поліцією Юрій Корявченков ("Юзік") отримав на рахунок трохи більше ніж 800 тисяч грн, його колега Олена Криворучкіна – 200 тисяч.

Нардепи-кнопкодави зі "Слуги" також оформили пристойні суми на кампанію: Сергій Литвиненко – трохи більше ніж 800 тисяч, Олена Копанчук – 650 тисяч грн. Скандальний нардеп-насильник Роман Іванісов на виборчу кампанію витратив 445 тисяч грн.

Колишній весільний фотограф із Запоріжжя Сергій Штепа особисто вніс у свій фонд всього 48 тисяч грн, близько 50 тисяч офіційно використав і виключений з фракції СН Антон Поляков. Нардеп Анна Скороход (також виключена з СН) витратила трохи більше ніж 300 тисяч грн.

Гроші на рахунки кандидатів надходили від них самих, найближчих родичів або третіх осіб. Наприклад, на рахунок "Юзіка" транзакції регулярно проводила його дружина Тетяна. Так, вона переказала своєму чоловіку понад 60 тисяч.

Подружжя Коряченкових переказують одне одному гроші Скріншот

Варто зазначити, середня "чиста" щомісячна зарплата нардепа дорівнює 30-35 тисяч грн.

Не взяли гроші Курченка: цікаві факти про гроші "Слуги"

Банк-монополіст. Всі партійні гроші (а це 108 мільйонів грн) перебували на рахунках одного комерційного банку "Глобус". Виходячи з інформації на сайті установи, банк належить Олені Сильнягіній і Дмитру Польковскому. За інформацією видання "Гордон", Олена Сильнягіна раніше була директором ТОВ "Банківське телебачення", якому належить телеканал БТБ. Телеканал був створений колишнім главою НБУ часів президентства Віктора Януковича Сергієм Арбузовим.

Донорами були фірми-одноденки, зареєстровані 21 березня 2019 року. Це "Веб маркет компані", "Ярославова реклама" та "Інтернет трафік". Кожна з компаній внесла по кілька мільйонів гривень, платежами до 150 тисяч. Ймовірно, щоб уникнути фінансового моніторингу. Ось тут OBOZREVATEL детально описав про можливу аферу.

Приклад фірми-одноденки. Її засновник працює офіціантом Скріншот

Найбільша кількість переказів надійшла на "Студію 1+1" – понад 28 млн грн. Канал належить бізнесмену Ігорю Коломойському, якого прямо пов'язують з президентом Володимиром Зеленським. Далі йде фірма ТОВ "Зе Медіа" і ТРК "Україна". Цей канал належить структурам бізнесмена Ріната Ахметова.

Отримали, а потім повернули 3,3 мільйона грн компанії "Ветек-Київ". Вона відноситься до холдингу олігарха часів Януковича Сергія Курченка. До слова, в офіційній документації зазначено, що рішення про повернення грошей було ухвалене главою партії (на той час Дмитром Разумковим).

Партія відмовилася від 3,3 млн грн Скріншот

18,4 млн грн на партійний рахунок заплатили 15 осіб. Інформації про більшість із них у відкритих джерелах і реєстрах практично немає. Це можуть бути зовсім невідомі бізнесмени, навіть без сторінок у соціальних мережах, чи просто "підставні особи".

Майже 90 млн грн переслали на рахунок партії юридичні компанії. Їх всього 30. Характерно, що 19 із них прислали практично ідентичні транзакції у розмірі 3,3 млн грн. Також є і сумнівні фірми, що фігурують у кримінальних справах;

Один з головних спонсорів "Слуги" – компанія з кримінальними справами. Найбільше на рахунок політсили переказала одеська фірма "Кодекс".

За інформацією "Страны", компанія проходить у кримінальній справі, пов'язаній з "обналом" і ухиленням від сплати податків. Кримінальне провадження № 32018100000000055 від 23.04.2018 р. ведеться за ознаками кримінального злочину, передбаченого частиною 3 статті 212 КК України "Ухилення від сплати податків", причому в особливо великих розмірах;

Також у цій же справі проходять і ще два донори партії президента – "Флора імпекс" і "Барака трейдінг Україна".

На відомі тренінги у Трускавці "слуги народу" витратили 7,7 млн грн. Гроші отримала Львівська компанія "Бальнео-тур".

Якщо подивитися на офіційні цифри зі звітності партії влади, то за 2 місяці позачергових парламентських виборів партія влади витратила трохи більше 13 млн доларів. Всі ці гроші пішли як на рекламу партії в Україні, так і на кампанію кожного конкретного мажоритарного кандидата.

Транзакції за навчання у Трускавці Скріншот

Важливо наголосити, вище проаналізована офіційна частина інформації про передвиборчу кампанію партії монобільшості. У наступних публікаціях OBOZREVATEL вивчить діяльність і інших політичних сил, які у липні 2019 року потрапили до Верховної Ради.

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