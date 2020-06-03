Троє нардепів з фракції "Слуга народу", які задекларували мільйонні статки пояснили, чому отримують допомогу від держави на оренду житла в Києві.

"Радіо Свобода" поспілкувалась з ними і опублікувала відповіді нардепів.

Олександр Трухін, член фракції "Слуга народу" (задекларував 21,7 млн грн):

"Держава надала мені куток 2*2 метри. Запрошую у будь-який момент часу. Звичайний, стандартний номер. Ну, можливо, не 2*2, а 3*3 метри, в якому є тільки ліжко, тумбочка, стіл і стілець, і умивальник із санвузлом. Все. Я при цьому не плачу грошей за те, що я проживаю, але в мене є мій куток. На вокзалі ночувати – точно не варіант", – пояснив "слуга".

Олександр Трухін ua-rating.com

Він додав, що навіть не розглядав варіант, щоб винаймати за власні кошти житло у Києві.

"Поясню, чому. Тому що у нас дуже напружений графік, а готель знаходиться за 10 метрів від Верховної Ради. Поруч тут знаходиться і мій комітет, в якому я працюю, тому мені, з точки зору логістики, заторів у Києві, які є, мені дуже зручно, тому що я встигаю бодай трішки поспати. Тому, що дійсно ми допізна працюємо і доводиться жертвувати якимось комфортом в напрямку того, щоб мати зайві пів години на сон і встигнути більше на роботі. Тому я нічого не орендую", – прояснив Трухін.

За його словами, деякі колеги з фракції "Слуга народу" взяли собі покращені номери, але він взяв звичайний.

Павло Якименко, член фракції "Слуга народу" (задекларував 9,4 млн грн):

"Я не живу в Києві. Моє рідне місто – Харків. Я його дуже люблю, їхати звідти я не збираюсь. І тут у мене житла свого немає. Тому те, що я заробив, і те, що я задекларував, з чого свого часу заплатив усі податки, інвестувати у свою роботу в Верховній Раді, швидше за все, це все, на мою думку, буде не дуже правильно", – висловився нардеп.

Він додав, що мешкає в звичайному номері, але відмовився сказати в якому саме готелі.

Павло Якименко hyser.com.ua

Олександр Аліксійчук, член фракції "Слуга народу" (задекларував 4,3 млн грн):

"Є така послуга, я нею користуюся. Я не бачу в цьому чогось поганого. Якби в мене було житло в Києві чи я міг би собі дозволити придбати житло в Києві, очевидно, я придбав би і жив би там", – пояснив він.

Нардеп додав, що не планує купувати житло в Києві, бо "дуже прив'язаний до свого регіону".

Олександр Аліксійчук 4vlada.com

Алійсійчук також вказав, що намагався знайти квартиру і арендувати її за власний кошт.

"Я розглядав, але не знайшов так, щоб було зручно, щоб швидко можна було добратись, як в комітет, так і до стін парламенту. Платники податків в особі держави надають мені це право – так, як я це робив, будучи роботодавцем і наймаючи людей на роботу. Я думаю, що це – нормальна практика в усьому світі", – сказав нардеп.

За його словами, він знімає звичайний номер на одну людину, в якому є душова кабіна та телевізор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, всього у квітні 2020-го року компенсацію з бюджету на оренду житла отримали 52 народні депутати. Як свідчать декларації, серед них 25 депутатів є мільйонерами.

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