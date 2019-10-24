"Слуга народу" зробила крок до скасування військового збору й зниження ПДВ

Заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Дубинський заявив, що в четвер, 23 жовтня, парламент розгляне питання скасування військового збору й зниження ПДВ.

"Сьогодні в комітеті проведу дві експертні групи щодо можливих змін до податкового законодавства", – написав депутат ВР України IX скликання від партії "Слуга народу" у Facebook.

"О 12:00 обговоримо доцільність скасування військового збору, а о 13:00 – можливість зниження ПДВ з 20% до 17%", – додав Дубинський.

У парламенті обговорять питання скасування військового збору й зниження ПДВ

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що в разі зростання економіки в Україні військовий збір з доходів знімуть.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубинський зареєстрував законопроєкт про скасування військового збору. Якщо документ підтримає коаліція, вже наступного року фактично приберуть один із податків на зарплату.

У підсумку середній розмір виплати українцям може збільшитися приблизно на 160-200 грн.

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