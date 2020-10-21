"Слуга народу" захотіла закуповувати обладнання для АЕС без "Прозорро"

Народний депутат зі "Слуги народу" Сергій Нагорняк запропонував закуповувати системи безпеки атомних енергоблоків для "Енергоатому" без системи "Прозорро".

Законопроєкт № 4216, що пропонує вивести із-під дії закону "Про публічні закупівлі" відповідні угоди, зареєстрували у Верховній Раді 13 жовтня. Про це свідчить офіційний сайт парламенту.

У документі зазначається, що необхідність проводити закупівлі в "Прозорро" несе загрозу безпеці атомних електростанцій. Це пояснюється тим, що у більшості випадків нібито неможливо вчасно здійснити закупівлю систем безпеки.

Представники "Слуги народу" наголошують, що з-під дії закону вже виведені окремі складові, в тому числі ядерне паливо та інші ресурси для виробництва електричної і теплової енергії.

У зв’язку з цим пропонується додати до цього переліку і системи безпеки атомних енергоблоків для "Енергоатому".

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