"Слуга народу" захотіла закуповувати обладнання для АЕС без "Прозорро"

Роман Груша Економіка 14:03, 21.10.2020 Оновлено: 14:12, 21.10.2020

Народний депутат зі "Слуги народу" Сергій Нагорняк запропонував закуповувати системи безпеки атомних енергоблоків для "Енергоатому" без системи "Прозорро".

Законопроєкт № 4216, що пропонує вивести із-під дії закону "Про публічні закупівлі" відповідні угоди, зареєстрували у Верховній Раді 13 жовтня. Про це свідчить офіційний сайт парламенту.

У документі зазначається, що необхідність проводити закупівлі в "Прозорро" несе загрозу безпеці атомних електростанцій. Це пояснюється тим, що у більшості випадків нібито неможливо вчасно здійснити закупівлю систем безпеки.

Представники "Слуги народу" наголошують, що з-під дії закону вже виведені окремі складові, в тому числі ядерне паливо та інші ресурси для виробництва електричної і теплової енергії.

У зв’язку з цим пропонується додати до цього переліку і системи безпеки атомних енергоблоків для "Енергоатому".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Щодо виконувача обов'язків президента НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна проведуть службову перевірку. Відповідне доручення дав прем’єр-міністр Денис Шмигаль з ініціативи Міністерства енергетики.

  • Котін під час пандемії заробляв ушестеро більше, ніж мав би через введені урядом обмеження в 10 мінімальних зарплат.

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