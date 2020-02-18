"Слуга народу" захотіла скасувати акциз на автомобілі

У Верховну Раду внесуть законопроєкт щодо скасування акцизів на нові та вживані автомобілі.

"Уже давно необхідно визнати факт: акциз на авто, який свого часу був введений як протекціоністський захід, не спрацював. Він не просто не врятував автомобільне виробництво в Україні, але сприяв тінізації ринку і соціальній несправедливості", – повідомив на Facebook член парламентського податкового комітету, нардеп від партії "Слуга народу" Мар'ян Заблоцький.

За його словами, в Україні вживані авто не можуть коштувати більше, ніж у Європейському Союзі.

Заблоцький зазначив, що вся суть акцизів полягає у тому, щоб змусити розвиватися українську автомобілебудівну галузь, проте її у країні вже немає.

"Заводи законсервовані. Якщо в 2008 році ми випускали 400 тис. автомобілів, то останні 3 роки випускаємо 4-6 тис. автомобілів. Ніякої автомобілебудівної галузі в Україні вже давно не існує. В інших країнах, де немає акцизів, спокійно випускають понад 1 млн авто. Та ж Словаччина і Чехія випускають понад 1 млн авто і там немає ніяких обмежень на покупку уживаних автомобілів", – заявив нардеп від партії "Слуга народу".

Водночас Заблоцький підкреслив, що планується залишити 20% імпортного ПДВ і 10% імпортного мита.

У Верховну Раду внесуть законопроєкт щодо скасування акцизів на нові та вживані автомобілі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у четвер, 19 вересня, підписав законопроект президента Володимира Зеленського про відтермінування введення штрафів для водіїв авто на єврономерах.

У Кабміні до кінця 2019 року мають намір спростити порядок розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації з урахуванням пропозицій "євробляхерів".

В Україні з початку дії штрафів для автомобілів на європейській реєстрації ("євробляхерів") складено понад 200 протоколів.

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