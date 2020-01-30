"Слуга народу" захотіла обкласти Facebook податками

Глава податково-фінансового комітету Верховної Ради, народний депутат від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев заявив про необхідність обкласти соціальну мережу Facebook податками.

"Якщо нерезидент веде діяльність на території України, він має платити податки тут же", – повідомив Гетманцев в інтерв'ю liga.net.

За його словами, Facebook ухиляється від сплати податків в Україні.

"І у нас є така норма в Податковому кодексі: іноземна компанія, яка працює в Україні без реєстрації, вважається такою, що ухиляється від податків. Спір повинні врегулювати наші служби", – додав Гетманцев.

Глава податково-фінансового комітету Верховної Ради наголосив, що у "Слуги народу" вже є законопроєкт, який передбачає нарахування ПДВ на електронні послуги.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев заявив про необхідність обкласти соціальну мережу Facebook податками

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що в разі зростання економіки в Україні військовий збір з доходів знімуть.

В Україні щороку середні зарплати збільшуються приблизно на 20%. Зростання залежить від багатьох чинників: конкуренції на ринку, інфляції, стану економіки, доходів підприємств. І якщо зараз українці заробляють приблизно 11 тис. грн, то в липні 2020 року ця цифра може сягнути 12,8 тис. грн.

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