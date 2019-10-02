Головна Новини
2 жовтня • оновлено в 15:51
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Рада залишила Шарія і Ко без грошей: що вирішили нардепи "Слуги народу"

1.8т Читати матеріал російською

Народні депутати від фракції "Слуга народу" в середу, 2 жовтня, підтримали законопроєкт про скасування державного фінансування низки партій.

За документ №1029 у другому читанні й у цілому проголосували 237 народних депутатів, з них 233 – від фракції "Слуга народу". Про це свідчить офіційний сайт Верховної Ради (щоб подивитися результати голосування, доскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, проєкт закону позбавляє грошей партії, які не подолали 5% поріг на виборах до Верховної Ради.

Новини
Названо партії, роботу яких оплатять із бюджету

Між першим і другим читанням законопроєкту №1029 вносилися пропозиції про скасування цих норм. Однак під час голосування на засіданні парламенту всі правки були провалені.

Підсумковий документ передбачає, що щорічно партіям виділятимуть соту частину від мінімальної заробітної плати, помножену на кількість виборців по багатомандатному виборчому округу на останніх виборах до Ради.

На сьогоднішній день цей коефіцієнт становить дві сотих. Проте право на державне фінансування матимуть виключно партії, що набрали на виборах не менше 5% голосів (раніше було 2%).

Монобільшість підтримала законопроєкт про скасування державного фінансування

Монобільшість підтримала законопроєкт про скасування державного фінансування

Монобільшість підтримала законопроєкт про скасування державного фінансування

Монобільшість підтримала законопроєкт про скасування державного фінансування

Монобільшість підтримала законопроєкт про скасування державного фінансування

Монобільшість підтримала законопроєкт про скасування державного фінансування

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на сайті президента зареєстрували петицію про скасування бюджетного фінансування політичних партій в Україні.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
1
4
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
даже обоз не скрывает что закон продвинули из за ОДНОЙ политсилы набравшей всего2%. капец зеля шария боиться))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
филипп филипыч
филипп филипыч
получается те украинцы кто проголосовал за партии не набравшие 5% будут оплачивать работу партий которые им не нравятся. в европе такого нет. украина ты точно к демократии стремишься?)) даже в мордоре порог 3% и при этом у кого ниже 3% все равно получают финансирование за каждый голос по пониженной ставке
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
руденко евгений
руденко евгений
поддерживаю...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
1 из 2 ответов | показать все
филипп филипыч
филипп филипыч
руденко евгений, а кто голосовал за менее 5% партии? им каково?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки

ads pixel