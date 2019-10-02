Рада залишила Шарія і Ко без грошей: що вирішили нардепи "Слуги народу"

Народні депутати від фракції "Слуга народу" в середу, 2 жовтня, підтримали законопроєкт про скасування державного фінансування низки партій.

За документ №1029 у другому читанні й у цілому проголосували 237 народних депутатів, з них 233 – від фракції "Слуга народу". Про це свідчить офіційний сайт Верховної Ради (щоб подивитися результати голосування, доскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, проєкт закону позбавляє грошей партії, які не подолали 5% поріг на виборах до Верховної Ради.

Між першим і другим читанням законопроєкту №1029 вносилися пропозиції про скасування цих норм. Однак під час голосування на засіданні парламенту всі правки були провалені.

Підсумковий документ передбачає, що щорічно партіям виділятимуть соту частину від мінімальної заробітної плати, помножену на кількість виборців по багатомандатному виборчому округу на останніх виборах до Ради.

На сьогоднішній день цей коефіцієнт становить дві сотих. Проте право на державне фінансування матимуть виключно партії, що набрали на виборах не менше 5% голосів (раніше було 2%).

Монобільшість підтримала законопроєкт про скасування державного фінансування

Монобільшість підтримала законопроєкт про скасування державного фінансування

Монобільшість підтримала законопроєкт про скасування державного фінансування

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на сайті президента зареєстрували петицію про скасування бюджетного фінансування політичних партій в Україні.

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