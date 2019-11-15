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15 листопада • оновлено в 11:37
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"Слуга народу" вирішила у 10 разів підвищити штрафи для бізнесу: хто опиниться під ударом

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Монобільшість Верховної Ради (фракція "Слуга народу" віддала 226 голосів "за") підтримала в першому читанні законопроєкт №2172 про зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду.

Документ передбачає, що штрафи для компаній виростуть у 10 разів, однак перевірок має поменшати, повідомляє UBR.

Нововведення, які вводить законопроєкт № 2172, можуть запрацювати вже з початку наступного року.

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Головні зміни для українського бізнесу:

  • Скасування штрафів за формальні порушення. Контролер спершу повинен буде надати рекомендації про усунення порушення, а штрафувати вже тільки за повторне порушення;

  • Заборона вилучати будь-які документи на підприємстві, крім тих, які стосуються перевірки та необхідні для встановлення постачальника;

  • Відповідальність за небезпечну продукцію буде нести імпортер або виробник, а не продавець;

  • Заборона на об'єднані перевірки (виїзні та невиїзні);

  • Обмежуються максимальні терміни перевірки;

  • Посилюється відповідальність за недопуск до перевірки;

  • Істотне (майже в десять разів) збільшення розмірів штрафних санкцій за допущені порушення;

  • Усувається дублювання контролю різними органами з одного й того ж виду продукції;

  • Уніфікований порядок відбору зразків;

"Торговців не штрафуватимуть за відсутність знака відповідності техрегламенту, неналежне застосування знака відповідності та розповсюдження продукції без декларації про відповідність. Саме ці порушення є найпоширенішими і болючими для суб'єктів господарювання, що не уважні або свідомо ігнорують вимоги законодавства, і не можуть підтвердити придбання продукції, яку реалізують", – заявив юрист Ігор Сікора.

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Водночас звільнення від відповідальності продавців може призвести до неможливості притягнення винних осіб за порушення законодавства в сфері поводження нехарчових продуктів.

"Як відомо, відсутність відповідальності породжує безкарність, що може збільшити обороти нехарчової продукції сумнівного походження і якості", – додав Сікора.

При цьому виходити на перевірки до виробників інспекторам дозволять лише тоді, коли буде документально підтверджений факт небезпеки продукції або інформація про те, що вона не відповідає певним вимогам.

Нововведення, які передбачає законопроєкт № 2172, можуть запрацювати вже з початку наступного року

Нововведення, які передбачає законопроєкт № 2172, можуть запрацювати вже з початку наступного року

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше до Верховної Ради надійшов законопроєкт президента Володимира Зеленського про незаконне збагачення.

Проєкт закону передбачає внесення до Кримінального кодексу України положень, що встановлюють кримінальну відповідальність за набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більш ніж на 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її доходи.

Документом пропонується на законодавчому рівні вирішити питання щодо забезпечення належного функціонування інституту стягнення необґрунтованих активів таких осіб.

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Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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