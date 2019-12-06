"Слуга народу" почала боротьбу з відмиванням грошей: що вирішила монобільшість

Монобільшість Верховної Ради у п'ятницю, 6 грудня, підтримала законопроєкт про протидію відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом.

Проєкт закону №2179 у другому читанні та в цілому підтримали 246 народних депутатів при необхідних 226 голосах. При цьому 225 голосів віддали члени фракції "Слуга народу", свідчить офіційний сайт парламенту.

Документ про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення спрямований на узгодження правової системи України з нормами Європейського Союзу.

Автори законопроєкту зазначили, що його ухвалення дозволить удосконалити організацію державного фінансового моніторингу та підвищити ефективність формування і реалізації державної політики у сфері боротьби з відмиванням доходів.

Документ передбачає збільшення порогової суми для обов'язкової звітності про фінансові операції, про які банки, страховики, кредитні спілки, ломбарди, біржі, платіжні організації та інші фінансові установи зобов'язані були повідомляти Держфінмоніторингу.

При цьому залишається обов'язок повідомляти про фінансові операції на суму понад 400 тис. гривень. На сьогодні діє норма про 150 тис. гривень.

Законопроєкт №2179 також ініціює введення міжнародного інструментарію заморожування активів і вдосконалення законодавчих аспектів, які впливають на якість розслідування злочинів з відмивання доходів.

Законопроєкт №2179 у другому читанні та в цілому підтримали 246 народних депутатів

Законопроєкт №2179 у другому читанні та в цілому підтримали 246 народних депутатів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народні депутати від фракції "Слуга народу" підтримали законопроєкт №1069-2, який передбачає ліквідацію Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Зокрема за ініційований депутатами Данилом Гетманцевим і Олександром Дубінським (фракція "Слуга народу") документ у цілому проголосували 296 парламентарів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!