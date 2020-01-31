"Слуга народу" назвала головне завдання легалізації казино в Україні

Член податкового комітету Верховної Ради і нардеп від "Слуги народу" Дарина Володіна заявила, що мета законопроєкту про легалізацію казино в Україні – прибрати ігрові автомати з вулиць.

"Вони будуть в готелях 3, 4, і 5 зірок, з певним номерним фондом. Головна мета – прибрати автомати з вулиць, будемо сподіватися, що це спрацює", – повідомила Володіна в інтерв'ю OBOZREVATEL.

За її словами, більшість колег підтримують ідею класичної лотереї – ніяких VLT-апаратів.

"Ці апарати – аналог ігрового автомата, тут потрібна абсолютно інша ліцензія. Крім того, з якоїсь причини лотерейщики просять для себе окремий закон. Я вважаю це неприйнятним, всі ми розуміємо як сірий ринок працював останні роки. Всі повинні бути в рівних умовах", – зазначила Володіна.

Член податкового комітету Верховної Ради також додала, що відстоює повну заборону на рекламу з 6 ранку і до 23, заборону на виведення капіталу найближчі п'ять років, можливість направляти доходи країни від цього бізнесу в регіони і інші норми, які несуть велике соціальне навантаження.

"Цей бізнес – токсичний, в якому б вигляді не був легалізований, так що необхідно в першу чергу думати про захист громадян і доходи бюджету. Ніяких послаблень для цієї сфери бути не може", – резюмувала Володіна.

Більшість народних депутатів підтримують ідею класичної лотереї

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Володимир Зеленський заявив, що виведе з тіні гральний бізнес. "Ми легалізуємо азартні ігри, зокрема казино у п'ятизіркових готелях", – повідомив глава держави.

Ще під час своєї виборчої кампанії Зеленський розповідав, що готовий створити в країні аналог американського Лас-Вегаса, де будуть узаконені проституція та гральний бізнес.

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