"Слуга народу" ліквідувала Нацкомфінпослуг: що зміниться

Народні депутати від фракції "Слуга народу" у четвер, 12 вересня, підтримали законопроєкт №1069-2, який передбачає ліквідацію Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Зокрема, за ініційований депутатами Данилом Гетманцевим і Олександром Дубінським (фракція "Слуга народу") документ у цілому проголосували 296 парламентарів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Цей законопроєкт є маркером у програмі співробітництва з МВФ. Він значно поліпшить умови регулювання нагляду за фінустановами, тому що це регулювання стане прозорішим і конкретнішим", – повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Дубінський.

Відповідно до законопроєкту, Національний банк України і Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦБФР) із 1 липня 2020 року є правонаступниками Нацкомфінпослуг у здійсненні повноважень й виконанні функцій держрегулювання і нагляду в сфері ринків фінансових послуг.

Метою документа є скорочення кількості регуляторних і контролюючих органів на ринках небанківських фінансових послуг шляхом розподілу функцій Нацкомфінпослуг між іншими органами.

Зокрема регулювання та нагляду в системі накопичувального пенсійного забезпечення, регулювання та нагляд за функціонуванням фінансово-кредитних механізмів і управлінням майном під час будівництва житла й операціях із нерухомістю здійснюватиме НКЦБФР, інші повноваження пропонується передати НБУ.

Народні депутати підтримали законопроєкт №1069-2

Нацбанк отримує право видати небанківським фінансовим установам ліцензії на здійснення діяльності з надання фінпослуг, визначає порядок їхньої видачі, призупинення, відновлення та відкликання (анулювання).

НБУ також наділений правом отримувати від державних органів та інших осіб інформацію, зокрема конфіденційну, щодо фінансового/майнового стану учасників небанківських фінансових установ, осіб, які купують або збільшують значну участь у таких установах, їхньої ділової репутації, джерел походження коштів, які використовуватимуться для формування капіталу.

Народні депутати підтримали законопроєкт №1069-2

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські банки зобов'язали ретельно перевіряти своїх клієнтів перед тим, як видавати кредити.

Реєстр боржників запустили ще у минулому році, однак лише влітку норма повноцінно набула чинності.

Тепер банк буде зобов'язаний:

відкриваючи або закриваючи рахунок, перевірити, чи є клієнт у реєстрі боржників;

якщо клієнт у реєстрі, повідомляти державну виконавчу службу про те, що рахунок відкривається або закривається.

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