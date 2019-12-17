Звільнення за "втрату довіри": розкрилися нові деталі законопроєкту "Слуги народу"

Група депутатів від фракції "Слуга народу" зареєструвала в парламенті законопроєкт №2584, який дозволить звільняти працівників за "втрату довіри".

До Кодексу законів про працю мають намір додати низку підстав для звільнення. Про це свідчить документ, опублікований на сайті Верховної Ради.

Зокрема йдеться про:

грубе порушення працівником вимог охорони праці, якщо воно створило загрозу його здоров'ю і життю, або людям навколо;

втрата довіри до працівника.

Роботодавець, який втратив довіру до працівника, може за власною ініціативою розірвати з ним трудовий договір.

Він зобов'язаний повідомити про це працівнику за 15 днів, якщо той пропрацював у компанії не більше ніж пів року, за 30 днів, якщо більше ніж пів року; за 60 днів, якщо більш ніж 5 років тощо.

Також у "Слузі народу" запропонували дозволити звільняти вагітних працівниць або працівниць у декреті.

Однак звільнення можливе лише з підстав, "не пов'язаних із вагітністю і народженням дитини, наслідками цього і з годуванням дитини". Про це свідчить документ, опублікований на сайті Верховної Ради.

При цьому доводити, що звільнення не пов'язане з вагітністю, має сам роботодавець.

Група депутатів від фракції "Слуга народу" зареєструвала законопроєкт, який дозволить звільняти вагітних працівниць

Як писав OBOZREVATEL, українці вже незабаром працюватимуть за новими правилами.

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