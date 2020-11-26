Словацькі комунальники "закатали" в асфальт гілки та листя. Фотофакт

Валентина Гембарська Економіка 15:32, 26.11.2020

У словацькому Кошице (місто-побратим Ужгорода) представники комунальних служб в рамках масштабної реконструкції тротуарів закатали в асфальт листя та гілки дерев.

Світлини такого дорожнього "ремонту" оприлюднили у соцмережах, передає Mukachevo.net. Зазначається, що наприкінці жовтня місцева мерія виділила на реконструкцію тротуарів майже 1,5 млн євро.

Спершу комунальники поклали новий асфальт та бордюри на 60 пішохідних ділянок, які муніципалітет включив до планів на основі пропозицій жителів міста.

Асфальт клали прямо на листя та гілки
Мукачево.нет
Асфальт клали прямо на листя та гілки
Мукачево.нет

При цьому робітники вирішили не витрачати час на прибирання листя та гілок дерев і просто закатали їх в асфальт. "Я не будівельник, але мені не здається, що це неправильна технологічна процедура. Не думаю, що гілки та листя сприятимуть довгій експлуатації тротуару. Адже він повинен прослужити щонайменше 20-30 років", – розповів один з мешканців міста.

На ремонт тротуарів виділили 1,5 млн євро
Мукачево.нет
На ремонт тротуарів виділили 1,5 млн євро
Мукачево.нет

Мерія Кошице вирішила розібратися з підрядниками робіт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Економіка

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