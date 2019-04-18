Слідом за США: в ЄС відреагували на скасування націоналізації ПриватБанку

Європейський Союз офіційно приєднався до США і Європейського банку реконструкції та розвитку в підтримці націоналізації українського ПриватБанку, яку 18 квітня визнали незаконною.

Відповідну заяву опублікувало представництво Євросоюзу в четвер, 18 квітня, на сторінці в Facebook. Відзначимо, ЄС повністю погодився з позицією інших міжнародних партнерів України.

"Ми вітаємо реформу корпоративного управління ПриватБанку на чолі з незалежною наглядовою радою, а також трансформацію її бізнес-моделі, що вже призвело до посилення ефективності і стабільності всієї банківської системи", – йдеться в заяві.

ЄС zerkalo.az

Крім цього, Євросоюз закликав використовувати при судовому розгляді справи висновки приватного агентства Kroll, яке на замовлення НБУ провело аудит ПриватБанку за останні 10 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кандидат у президенти і чинний глава України Петро Порошенко заявив, що скасування націоналізації ПриватБанку загрожує Україні дефолтом.

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