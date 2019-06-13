Рожковій заборонили працювати в НБУ: скандальний суд "відзначився" новим рішенням

Національний банк України повідомив про нову спробу заборонити першому заступнику глави Катерині Рожковій виконувати посадові обов'язки через Баришівський районний суд.

"До Національного банку надійшов лист від фізичної особи, зі змісту якої випливає, що 11 червня Баришівський районний суд Київської області нібито ухвалив рішення про заборону Катерині Рожковій брати участь у засіданнях правління і виконувати покладені на неї посадові обов'язки", — повідомили представники НБУ, передає "Інтерфакс-Україна".

За день до цього відповідний суд виніс інше скандальне рішення — про призупинення ліцензії авіакомпанії SkyUp Airlines.

При цьому регулятор зазначив, що ініціали цієї фізособи збігаються з ініціалами одного з передбачуваних учасників судової справи, проте у Єдиному держреєстрі судових рішень таке визначення відсутнє.

"Згідно із процесуальним кодексом рішення суду підлягає виконанню негайно, тобто відразу після його отримання. Однак поки ми і не отримували, і не були присутні при будь-якому визначенні про заборону членам правління здійснювати свої повноваження", — заявив глава управління претензійно-позовної діяльності юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

За його словами, за таких умов Нацбанк не може стверджувати, що інформація про наявність відповідної ухвали відповідає дійсності, однак у іншому випадку воно буде оскаржене у передбаченому законом порядку.

"Національний банк готовий вивчити наявність ознак, які можуть свідчити про неправосудність таких дій судді, а, отже, і підстав для звернення зі скаргою на дії судді та звернення до правоохоронних органів", — резюмував Григорчук.

НБУ повідомив про нову спробу заборонити Рожковій виконувати посадові обов'язки

Як повідомляв OBOZREVATEL, Баришівський суд Київської області ухвалив рішення про призупинення дії ліцензії українського лоукостера SkyUp Airlines.

У відповідь представники авіакомпанії заявили, що відповідне рішення суду не може бути юридичним документом у розумінні правової демократичної європейської держави.

Пізніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Баришівський суд Київської області не мав права позбавляти ліцензії SkyUp, оскільки це не в його компетенції.

Зі свого боку прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив розібратися із ситуацією. Він звернувся до Міністерства юстиції з проханням підготувати з усіх подібних випадків персонального листа на його ім'я для всіх органів судової влади, причетних до таких ситуацій, щоб кожна з них була розглянута. Також Гройсман доручив надіслати листа на ім'я президента України Володимира Зеленського.

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