Слідом за пекельними санкціями: США завдадуть по Росії нового удару

Міністерство фінансів Сполучених Штатів повідомило про введення додаткових санкцій проти Російської Федерації.

Нові міри будуть застосовані в рамках заходів, передбачених законом про контроль і знищення хімічної і біологічної зброї, повідомляє "Голос Америки".

Для введення обмежень у дію, Управління з контролю за іноземними активами американського відомства видало окреме розпорядження, що стосується Росії.

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Відповідний документ набуде чинності 26 серпня 2019 року.

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку зі "справою Скрипалів".

Другий пакет обмежень введений у рамках закону про контроль над хімічною та біологічною зброєю. Новий раунд обмежень включає шість можливих заходів, із яких Трамп зобов'язаний вибрати хоча б три.

Декілька заходів матимуть потенційно серйозні наслідки для економіки і бізнесу Росії: повна заборона на експорт товарів зі США та на імпорт у Сполучені Штати, а також заборона повітряного сполучення із американською стороною для державних авіаперевізників.

Міністерство фінансів Сполучених Штатів повідомило про введення додаткових санкцій проти Російської Федерації

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ексофіцер ГРУ Сергій Скрипаль, завербований західними спецслужбами у 1990-х роках, і його донька Юлія були знайдені в несвідомому стані у сквері в Солсбері 4 березня 2018 року.

Британська влада заявила, що за замахом стоїть Росія – Скрипалі були отруєні розробленою у СРСР нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок". Лондон також назвав імена обвинувачених – Олександр Петров і Руслан Боширов.

Пізніше Bellingcat і The Insider опублікували розслідування, в яких стверджували, що Петров і Боширов працюють на ГРУ, а їхні справжні імена – Олександр Мишкін та Анатолій Чепіга.

Крім того, з'ясувалося, що третій агент російських спецслужб, пов'язаний із отруєнням Сергія Скрипаля та його доньки, залишився у Британії після замаху.

Племінниця експолковника ГРУ вважає, що його вже давно немає в живих, а Лондон "веде справу до смерті експолковника ГРУ і знищення доказів".

США продовжують тиск на Росію. Зокрема конгрес опублікував проект закону, покликаний суттєво підкосити російську економіку. Багато експертів вже називають його "пекельним", адже він може зачепити основні сировинні галузі РФ – нафту і газ, а також безпосередньо президента Володимира Путіна.

Американці останнім часом серйозно взялися за гроші Путіна. Так, де-факто американські спецслужби перевірять незаконні та засекречені фінансові потоки і операції, які можуть бути пов'язані з президентом Росії. Після цього у Білого дому, в разі необхідності, з'явиться реальна можливість накласти арешт на майно Путіна.

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