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29 січня • оновлено в 22:00
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Слідом за ЄС: США "помстилися" Росії санкціями за Крим

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США ввели нові санкції проти Росії через незаконну анексію українського Криму, додавши до списку вісім прізвищ, а також компанію-оператора потягів на півострів "Гранд Сервіс Експрес".

Про це повідомляється в заяві Міністерства фінансів Штатів, оприлюдненій у середу, 29 січня.

Відзначається, що такі заходи блокують активи, що перебувають під контролем США, і забороняють приватним особам і підприємствам США проводити будь-які операції з тими, на кого вони спрямовані.

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США ввели нові санкції проти Росії за Крим

США ввели нові санкції проти Росії за Крим

"Семеро з цього списку були також названі вчора Європейським союзом (ЄС). Крім Сполучених Штатів, Канада визнала незаконними дії цих же осіб, щоб переконливо продемонструвати, що міжнародне співтовариство продовжує засуджувати втручання Росії в кримську політику", – сказано в заяві.

"Дії казначейства, вжиті в тісній координації з нашими міжнародними союзниками і партнерами, підтверджують нашу незмінну підтримку відновленню вільних і справедливих демократичних політичних процесів у Криму. Скоординовані санкції США, ЄС і Канади обмежують здатність цих незаконних чиновників вести бізнес на міжнародному рівні і підкреслюють силу трансатлантичного альянсу в протистоянні триваючій агресії Росії", – додали в Мінфіні.

Хто потрапив під санкції

  • в.о. губернатора Севастополя Михайло Развожаев;

  • прем'єр Криму Юрій Гоцанюк;

  • голова Законодавчих зборів Севастополя Володимир Нємцев;

  • депутатка Ради Федерації від Севастополя Катерина Албатаєва

  • глави трьох виборчих комісій Криму і Севастополя: Сергій Даниленко, Лідія Басова і Катерина Пиркова;

  • Grand Service Express – московська приватна залізнична компанія, яка почала пропонувати пасажирські залізничні перевезення між материковою частиною Росії і Кримським півостровом через міст через Керченську протоку в кінці грудня 2019 року.

Нагадаємо, раніше в Євросоюзі назвали прізвища тих, хто потрапив під санкції за проведення "виборів" в анексованому Росією Криму у вересні 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Санкції проти Росії Анексія Криму
Місце
США
Теги
Крим санкции Кримський міст
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IGGI IGGI
IGGI IGGI
Я как гражданин России приветствую санкции со стороны США к чиновникам России в отношении счетов за рубежом, ареста активов. и надеюсь что туда будут включены и другие российские "слуги народа". Это будет как нельзя лучше способствовать "национализации элит" и препятствовать вывозу активов за рубеж.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Агония США) Типа "Гранд Сервис Экспресс" ездит по Европе и Омерике!))))) А 8 фамилий видимо проводники "Гранд Сервис Экспресс"))))))))))))
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Пети Moщи
Пети Moщи
Млять писец... скро будет хэштег iamcrimia
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