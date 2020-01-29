Слідом за ЄС: США "помстилися" Росії санкціями за Крим

США ввели нові санкції проти Росії через незаконну анексію українського Криму, додавши до списку вісім прізвищ, а також компанію-оператора потягів на півострів "Гранд Сервіс Експрес".

Про це повідомляється в заяві Міністерства фінансів Штатів, оприлюдненій у середу, 29 січня.

Відзначається, що такі заходи блокують активи, що перебувають під контролем США, і забороняють приватним особам і підприємствам США проводити будь-які операції з тими, на кого вони спрямовані.

США ввели нові санкції проти Росії за Крим

"Семеро з цього списку були також названі вчора Європейським союзом (ЄС). Крім Сполучених Штатів, Канада визнала незаконними дії цих же осіб, щоб переконливо продемонструвати, що міжнародне співтовариство продовжує засуджувати втручання Росії в кримську політику", – сказано в заяві.

"Дії казначейства, вжиті в тісній координації з нашими міжнародними союзниками і партнерами, підтверджують нашу незмінну підтримку відновленню вільних і справедливих демократичних політичних процесів у Криму. Скоординовані санкції США, ЄС і Канади обмежують здатність цих незаконних чиновників вести бізнес на міжнародному рівні і підкреслюють силу трансатлантичного альянсу в протистоянні триваючій агресії Росії", – додали в Мінфіні.

Хто потрапив під санкції

в.о. губернатора Севастополя Михайло Развожаев;

прем'єр Криму Юрій Гоцанюк;

голова Законодавчих зборів Севастополя Володимир Нємцев;

депутатка Ради Федерації від Севастополя Катерина Албатаєва

глави трьох виборчих комісій Криму і Севастополя: Сергій Даниленко, Лідія Басова і Катерина Пиркова;

Grand Service Express – московська приватна залізнична компанія, яка почала пропонувати пасажирські залізничні перевезення між материковою частиною Росії і Кримським півостровом через міст через Керченську протоку в кінці грудня 2019 року.

Нагадаємо, раніше в Євросоюзі назвали прізвища тих, хто потрапив під санкції за проведення "виборів" в анексованому Росією Криму у вересні 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У листопаді 2019 року Кабмін України ввів санкції проти тих, хто руйнує об'єкти культурної спадщини в окупованому Криму, здійснює там теле- і радіомовлення, а також постачає матеріали для оборонно-промислового комплексу РФ.

20 червня 2019 року Європейський Союз ухвалив рішення на рік продовжити санкції проти Росії за анексію українського Криму.

У жовтні 2019 року в Євросоюзі заявили, що не мають наміру знімати економічні санкції з Російської Федерації.

28 січня стало відомо, що Євросоюз розширив санкції проти Росії за анексію Криму. Тепер під міжнародні штрафи потрапили ті, хто допомагав проводити "вибори" на півострові у вересні 2019 року.

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