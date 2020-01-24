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24 січня • оновлено в 15:41
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Слідом за ЄС: Білорусь заборонила ввезення курятини з України

1.6т
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Білорусь заборонила ввезення в країну курятини з України через випадки захворювання птахів високопатогенним грипом.

"За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин, на території Вінницької області зареєстрований випадок захворювання птахів високопатогенним грипом", – йдеться у вказівці департаменту ветеринарного і продовольчого нагляду Мінсільгосппроду Білорусі.

Таким чином, Мінськ ввів обмеження на ввезення живої птиці, інкубаційного яйця, диких, зоопаркових та циркових сприйнятливих тварин, м'яса птиці, яєчного порошку, меланжу, альбуміну та інших харчових продуктів переробки курячого яйця, пуху і пера.

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Заборона також поширюється на корми і кормові добавки з птиці, корми та кормові добавки рослинного походження.

Водночас у департаменті відзначили, що обмеження не поширюються на шроти для виробництва комбікормів для тварин і цінних видів риб, що пройшли термічну обробку.

Білорусь заборонила ввезення в країну птиці з України через випадки захворювання птахів високопатогенним грипом

Білорусь заборонила ввезення в країну птиці з України через випадки захворювання птахів високопатогенним грипом

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський Союз тимчасово призупинив ввезення з України м'яса птиці, м'ясної продукції з птиці і термічно необроблених продуктів з птиці.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Експорт та імпорт товарів
Місце
Україна
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hunt andres
hunt andres
Придется лохлам кудахтать самим)))
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Еще бы хoxлятcкyю пuздятинкy запретили бы, вообще хорошо было бы =)
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ничего украинского не покупаю из санитарных соображений
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