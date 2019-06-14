SkyUp почне літати з Києва до Львова: названо ціни та умови

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines літатиме із Києва до Львова – перший рейс заплановано на 28 жовтня.

Перельоти здійснюватимуться двічі на тиждень: щопонеділка та щоп’ятниці, повідомляє Lowcost.ua.

Авіаквитки вже доступні для бронювання на офіційному сайті авіакомпанії. Ціни стартують із відмітки 496 гривень (€17) за переліт в один бік.

Перельоти здійснюватимуться двічі на тиждень Lowcost.ua

На рейсах доступні три тарифи: Basic, Standart та Flex. Базовий тариф Basic передбачає можливість перевезення в літаку тільки ручної поклажі вагою до 7 кг.

Квитки за тарифом Basic не підлягають обміну і поверненню. Тариф Standard, крім ручної поклажі, також дозволяє провозити одну валізу вагою до 23 кг і міняти квиток зі штрафом.

Найдорожчий тариф Flex до усього перерахованого вище дозволить скасовувати бронь.

На рейсах доступні три тарифи Lowcost.ua

Окрім SkyUp Airlines із української столиці до Львова літають також "МАУ" та "Мотор Січ".

Перший рейс заплановано на 28 жовтня Airlines Inform

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Баришівський суд Київської області ухвалив рішення про призупинення дії ліцензії українського лоукостера SkyUp Airlines.

У відповідь представники авіакомпанії заявили, що відповідне рішення суду не може бути юридичним документом у розумінні правової демократичної європейської держави.

Пізніше міністр інфраструктури Володимир Омелян зазначив, що Баришівський суд Київської області не мав права позбавляти ліцензії SkyUp, оскільки це не в його компетенції.

Зі свого боку прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив розібратися із ситуацією. Він звернувся до Міністерства юстиції з проханням підготувати з усіх подібних випадків персонального листа на його ім'я для всіх органів судової влади, причетних до таких ситуацій, щоб кожна з них була розглянута.

Також Гройсман доручив надіслати листа на ім'я президента України Володимира Зеленського.

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