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Пов'язаний з Коломойським? Омелян жорстко відповів на скандал зі SkyUp

10.9тЧитати матеріал російською

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Баришівський суд Київської області не мав права позбавляти ліцензії українського лоукостера SkyUp, оскільки це не в його компетенції.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. "У 2017 році, коли її (SkyUp Airlines. — Ред.) створювали, їй побажали "ана умрьот". У 2019-му, коли її флот налічує вже 9 сучасних Боїнгів і вона успішно виконує не тільки чартерні, а й регулярні внутрішні та міжнародні рейси за дешевими цінами — побажання вирішили більше не відкладати? До того ж політичний клімат сприяє", — написав міністр.

Омелян підкреслив, що на справу повинні звернути увагу СБУ та НАБУ.

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Володимир Омелян втрутився в ситуацію

Володимир Омелян втрутився в ситуацію

"Якби у нас було СБУ чи НАБУ, то вони б моментально з'ясували, як може позивач, який має понад 30 адміністративних правопорушень, значна частина яких пов'язана з алкоголем, отримати таке рішення, і хто йому в цьому допомагав. Ми, до речі, це з'ясували за тиждень", — написав він.

Глава Мінінфраструктури заявив, що поки він займає свою посаду, то SkyUp літатиме і "компанії нічого не загрожує".

"Усі пасажири можуть бути впевнені, що це стабільна авіакомпанія, яка надає якісні та дешеві послуги, й жоні політичні "рішення" рейдерів не вплинуть на її роботу і розвиток. Ми забезпечили вільну конкуренцію і чесні правила гри в авіації, автобусних перевезеннях і на морі, й ніхто та ніщо нас не зіб'є із цього шляху.

Ми вміємо і знаємо, як це гарантувати, які б "рішення" не ухвалювалися", — підсумував Омелян.

Також він порекомендував президенту Володимиру Зеленському "набрати відомий номер" і з'ясувати, що відбувається.

"Володимире Зеленський, наберіть відомий номер і запитайте: "wtf is going on?". Й одразу можете запитати, коли в Дніпро буде літати дешево. І більше ніколи за цим номером не дзвоніть", — написав міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Баришівський суд Київської області ухвалив рішення про призупинення дії ліцензії українського лоукостера SkyUp. У відповідь представники авіакомпанії заявили, що відповідне рішення суду не може бути юридичним документом у розумінні правової демократичної європейської держави.

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Особа
Володимир Омелян
Місце
Україна
Тег
SkyUp
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Не читайте ватные вбросы. Вот источник: https://skyup.aero/uk/news/komentar-aviakompaniyi-skyup-airlines-shodo-uhvali-barishivskogo-rajonnogo-sudu_59
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Порошенко Петро
Порошенко Петро
Не ту страну назвали БЕНИНОМ :)
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Белый господин
Белый господин
Извиняюсь, это Бурунди . Целых $177 в год на каждую душу.
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Белый господин
Белый господин
Порошенко Петро, Судан - беднейшая страна Африки. Ещё есть куда падать...
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