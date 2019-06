Пов'язаний з Коломойським? Омелян жорстко відповів на скандал зі SkyUp

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Баришівський суд Київської області не мав права позбавляти ліцензії українського лоукостера SkyUp, оскільки це не в його компетенції.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. "У 2017 році, коли її (SkyUp Airlines. — Ред.) створювали, їй побажали "ана умрьот". У 2019-му, коли її флот налічує вже 9 сучасних Боїнгів і вона успішно виконує не тільки чартерні, а й регулярні внутрішні та міжнародні рейси за дешевими цінами — побажання вирішили більше не відкладати? До того ж політичний клімат сприяє", — написав міністр.

Омелян підкреслив, що на справу повинні звернути увагу СБУ та НАБУ.

Володимир Омелян втрутився в ситуацію

"Якби у нас було СБУ чи НАБУ, то вони б моментально з'ясували, як може позивач, який має понад 30 адміністративних правопорушень, значна частина яких пов'язана з алкоголем, отримати таке рішення, і хто йому в цьому допомагав. Ми, до речі, це з'ясували за тиждень", — написав він.

Глава Мінінфраструктури заявив, що поки він займає свою посаду, то SkyUp літатиме і "компанії нічого не загрожує".

"Усі пасажири можуть бути впевнені, що це стабільна авіакомпанія, яка надає якісні та дешеві послуги, й жоні політичні "рішення" рейдерів не вплинуть на її роботу і розвиток. Ми забезпечили вільну конкуренцію і чесні правила гри в авіації, автобусних перевезеннях і на морі, й ніхто та ніщо нас не зіб'є із цього шляху.

Ми вміємо і знаємо, як це гарантувати, які б "рішення" не ухвалювалися", — підсумував Омелян.

Також він порекомендував президенту Володимиру Зеленському "набрати відомий номер" і з'ясувати, що відбувається.

"Володимире Зеленський, наберіть відомий номер і запитайте: "wtf is going on?". Й одразу можете запитати, коли в Дніпро буде літати дешево. І більше ніколи за цим номером не дзвоніть", — написав міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Баришівський суд Київської області ухвалив рішення про призупинення дії ліцензії українського лоукостера SkyUp. У відповідь представники авіакомпанії заявили, що відповідне рішення суду не може бути юридичним документом у розумінні правової демократичної європейської держави.

