Скромні доходи і 11 банківських рахунків: міністр оборони Таран показав декларацію

У нового міністра оборони Андрія Тарана 11 банківських рахунків, а сумарний дохід за рік від пенсії, зарплати і соціальної допомоги склав трохи більше 500 тисяч. Про це йдеться в його декларації за 2019 рік.

У власності міністра знаходиться квартира в Києві площею 100 кв.м, земельна ділянка в Старих Петрівцях (Київська обл.) площею 1198 кв.м і автомобіль Buick 2013 року випуску.

Крім того, Андрій Таран є власником 11 банківських рахунків, сума внесків в яких не розголошується. Зокрема, 5 рахунків в ПриватБанку, 5 – в Ощадбанку і один – в Bank of America.

Глава Міноборони показав свої доходи mil.gov.ua

Грошові активи нового міністра складають 21 тис. доларів США, 5 тис. євро і більше 16 тис. грн.

Його дружина володіє земельною ділянкою 1012 кв.м в с.Дмитрівка Київської області та автомобілями Infinity 2007 року і Mersedes-Benz 2001 року випуску.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, Верховна Рада України підтримала подання Президента Володимира Зеленського про призначення міністром оборони Андрія Тарана. Його кандидатуру підтримали 285 народних депутатів.

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