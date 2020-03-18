Скористатися кризою: Україну терміново закликали запровадити податкову реформу

Епідемія коронавірусу може стати найважливішим каталізатором для революційної економічної реформи в Україні.

Про це написав у середу, 18 березня, екс-міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет у своєму Telegram-каналі.

Дубілет підкреслив, що спалах коронавірусу в якійсь мірі посприяє швидкому впровадженню економічної реформи. "І криза тут може виступити каталізатором. Потрібно цим скористатися", - додав колишній чиновник.

Дмитро Дубілет Фокус

На думку Дубілета, податкова реформа повинна передбачати спрощення адміністрування податків і зниження тиску на бізнес, а також стимулювати зростання економіки в результаті збільшення інвестицій і детінізації. Україні, він вважає, слід зробити постійними заходи з підтримки бізнесу.

"Хочеш не хочеш, Україні доведеться, нарешті, почати менш консервативну монетарну політику і насичувати економіку грошима. Можливо, нам вдасться отримати міжнародну допомогу. І направляти всі можливі ресурси на запуск економіки. Бажано, не сировинної", - порадив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на період карантину через коронавірус для бізнесу скасували частину податків, а також обмежили штрафи і перевірки.

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