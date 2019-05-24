"Скочується у рецесію": на Заході попередили Росію про серйозні проблеми

Економіка Росії скочується у рецесію – показники валового внутрішнього продукту виявилися значно нижчими за очікувані.

"Підвищення ПДВ на початку року і супутнє йому зростання рівня інфляції песимістично налаштували більшість економістів. Але настільки поганого результату вони все ж не очікували", – повідомив німецький журналіст Андре Баллен, передає InoPressa.

Зокрема, російський ВВП у першому кварталі 2019 року зріс лише на 0,5% у річному вираженні.

"Більше того: з урахуванням сезонності ВВП за перший квартал 2019 року знизився на 0,7% порівняно з показником останнього кварталу 2018 року. Якщо результат за другий квартал виявиться аналогічним, Росія, можливо, скотиться у технічну рецесію", – зазначив Баллен.

За його словами, від підвищення ПДВ з 18% до 20% постраждала в першу чергу оптова торгівля, яка в першому кварталі впала на 7,4%. Багато підприємств роздрібної торгівлі запаслися в кінці 2018 року і тому спочатку продавали запаси.

"Постраждав і будівельний сектор – тут, можливо, Росстат зіграв злий жарт власноруч сфабрикованими статистичними дивом минулого року: установа заднім числом додала ВВП за 2018 рік і обгрунтувала все зростанням будівництва", – підсумував Баллен.

Економіка Росії скочується у рецесію

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

Водночас російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.

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