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"Скочується у рецесію": на Заході попередили Росію про серйозні проблеми

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Економіка Росії скочується у рецесію – показники валового внутрішнього продукту виявилися значно нижчими за очікувані.

"Підвищення ПДВ на початку року і супутнє йому зростання рівня інфляції песимістично налаштували більшість економістів. Але настільки поганого результату вони все ж не очікували", – повідомив німецький журналіст Андре Баллен, передає InoPressa.

Зокрема, російський ВВП у першому кварталі 2019 року зріс лише на 0,5% у річному вираженні.

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"Більше того: з урахуванням сезонності ВВП за перший квартал 2019 року знизився на 0,7% порівняно з показником останнього кварталу 2018 року. Якщо результат за другий квартал виявиться аналогічним, Росія, можливо, скотиться у технічну рецесію", – зазначив Баллен.

За його словами, від підвищення ПДВ з 18% до 20% постраждала в першу чергу оптова торгівля, яка в першому кварталі впала на 7,4%. Багато підприємств роздрібної торгівлі запаслися в кінці 2018 року і тому спочатку продавали запаси.

"Постраждав і будівельний сектор – тут, можливо, Росстат зіграв злий жарт власноруч сфабрикованими статистичними дивом минулого року: установа заднім числом додала ВВП за 2018 рік і обгрунтувала все зростанням будівництва", – підсумував Баллен.

Економіка Росії скочується у рецесію

Економіка Росії скочується у рецесію

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

Водночас російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.

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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Экономика России скатывается в рецессию ? Скажу по-русски: скатертью дорожка !
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CARGO 100
CARGO 100
Выкопали где то какого то Андре Баллена и в новости о России ... Ждуны, вы о своих $ 54-х миллиардах долга Украины не задумывались?
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
CARGO 100, Вывсёврёте! Долг 78 млрд, а не 54! Ну, а рецессия- это замедление, не более того! Учитывая , что Россия сейчас лишена дешевых кредитов, и развивается за свой счёт, даже замедление роста ВВП говорит (Кроме бандеровцев!) о высоком потенциале РФ.
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Я про этот доллар, что по 70, уже с пол года читаю. И поскольку доллар по прежнему 64, то не вижу смысла впадать в панику. Хотя, пожалуй стоит взять опыт Украины на заметку. Обычно мы в случае проблем кого виним? Власть и правительство рукожопое, которое думает тем местом, откуда руки у них растут. А теперь вполне можно винить Украину. Это из-за украинских скакунов кризис и экономические войны. И поскольку виноваты хохлы, то им и платить за содеянное.
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